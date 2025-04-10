Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Директор Ларисы Долиной высказался о ее праве нарушать ПДД

Директор Ларисы Долиной высказался о ее праве нарушать ПДД

Директор Ларисы Долиной Пудовкин заявил, что у певицы нет никаких привилегий
Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал ее слова о праве нарушать ПДД, сообщило издание «Абзац».
Пользователи Сети ополчились на Ларису Долину за ее слова в старом интервью. 15 лет назад на съемках шоу исполнительница рассказала, что у нее есть особый документ на вождение автомобиля. Якобы благодаря ему Ларису не могут останавливать сотрудники ГАИ, а номер ее машины знает каждый работник Госавтоинспекции.

В беседе с журналистами директор певицы опроверг наличие привилегий у Ларисы. Пудовкин обратил внимание, что фразу исполнительницы вырвали из контекста.

«Нет никаких привилегий, кроме народной любви. На дороге все равны. Это видео было записано много лет назад. На самом деле фраза вынута из контекста. К сегодняшней ситуации она никакого отношения не имеет», — уточнил он.

Читайте также:

Джиган и Оксана Самойлова планируют пятого ребенка

«Дико бесит!»: Анна Хилькевич осудила «творившую чудеса» Кристину Асмус за срыв съёмок сериала «Склиф»

«Много достойных мужчин, но они женаты»: Ирина Безрукова раскрыла причину своего одиночества
#пдд
#гаи
#певица
Фигуристке Александре Трусовой запретили участвовать в шоу Этери Тутберидзе
10 апреля 2025, 18:00

Александра Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Александра Трусова неожиданно заявила, что не примет участие в автограф-сессии на шоу команды Этери Тутберидзе.
Фигуристка должна была появиться на публики 10 апреля. В рамках мероприятия планировалась презентация новинок мерч-коллекции Трусовой, созданных совместно с ей супругом Макаром Игнатовым.

Спортсменка призналась, что всё дело в беременности, которая вносит коррективы в ей рабочий график. Врачи порекомендовали ей пропустить мероприятие ради заботы о будущем ребёнке.

«Мой новый прекрасный статус иногда вносит свои коррективы в расписание и планы. По этой причине, к сожалению, завтра я не смогу принять участие в автограф-сессии на шоу команды Этери Тутберидзе. Но я уверена, что впереди нас ждёт ещё много тёплых встреч!», – написала 20-летняя фигуристка в своём Telegram-канале.
Читайте также:

Александра Трусова и Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка

Фигуристка Саша Трусова больше не скрывает беременность

Фигуристка Трусова рассекретила беременность, показав живот
#врачи
#расписание
#мероприятия
#шоу
#график
#презентация
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Может вернуться в колонию»: Юрист Хаминский рассказал о перспективах Ефремова
Юрист Хаминский: Ефремов вернётся в колонию, если совершит тяжкое преступление
10 апреля 2025, 17:49

Михаил Ефремов (Фото: Телеграм @mihail_efremov)

Условно-досрочное освобождение актёра Михаила Ефремова может быть отменено, и тогда он слова поедет в колонию, причём с добавлением нового срока заключения. Это может произойти в том случае, если виновник смертельного ДТП вновь совершит тяжкое или особо тяжкое преступление.
Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, решение об отмене УДО в отношении бывшего и, возможно, будущего заключённого определяется именно степенью тяжести нового преступления в случае его совершения. Основания для возвращения условно освобождённого преступника чётко определены законом, подчеркнул юрист.

«В случае если будет установлено, что Ефремов нарушил общественный порядок или злостно уклонялся от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении УДО, то суд по представлению инспекции может отменить условно-досрочное освобождение и настоять на исполнении оставшейся неотбытой части наказания. Если же актёр совершит тяжкое или особо тяжкое преступление, то УДО будет отменено в любом случае», — пояснил юрист.

Александр Хаминский (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин))

Он также отметил, что суд всегда оценивает обстоятельства каждого дела индивидуально в том случае, если это касается нарушений общественного порядка или уклонения от исполнения обязанностей по соблюдению правил и предписаний условно-досрочного освобождения.

К злостным нарушениям относятся их рецидивы после получения письменного уведомления. В этом случае Ефремов вполне может снова отправиться в колонию отбывать оставшийся срок. Однако оценка всех обстоятельств правонарушения остаётся в компетенции суда, заключил Хаминский.

Читайте также:

Михаил Ефремов раскрыл, собирается ли восстанавливать водительские права

Врач-нарколог предрёк Михаилу Ефремову судьбу Паши Техника в случае возвращения к алкоголю

«Чувствую себя не очень»: Михаил Ефремов дал первое интервью после освобождения
#суд
#преступление
#актёр
#юрист
#ефремов
#колония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сэм считает нас фриками»: Айза рассказала об отношении её сына от Гуфа к родителям
Айза рассказала, что её сын от Гуфа считает родителей фриками
10 апреля 2025, 17:28

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай рассказала, как её сын относится к родителям. Телезвезда отметила, что Сэм не гордится известностью отца Гуфа (Алексея Долматова).
Телеведущая шесть лет была замужем за рэпером. В браке родился Сэм, которому сейчас 14 лет. Вторым супругом Айзы стал сёрфер и бизнесмен Дмитрий Анохин, от которого она родила сына Элвиса, которому сейчас восемь лет. 40-летняя экс-участница шоу «Звёзды в Африке» призналась, что её старший ребёнок регулярно посещает психотерапевта, но отказывается говорить с ним об отце.

Айза отметила, что Сэм не гордится тем, что его родители знамениты, поэтому снисходительно относится отцу и матери.

«Он считает нас фриками. Он вообще не слушает Гуфа, рэп и вообще музыку. Сэм – это дед, которому 14 лет. Он очень взрослый, не по годам. К сожалению, из-за своих не совсем здоровых родителей ему пришлось стать взрослым», – объяснила телеведущая в шоу «Сессия» на VK Видео.
Также звезда признала, что у них с Гуфом были созависимые отношения. Она прощала ему многие вещи и постоянно пыталась спасти, а он, тем временем, стал для неё одновременно «самым большим учителем» и «самым большим палачом».

Читайте также:

«После развода я осталась без денег с маленьким ребенком»: Айза пожаловалась на Гуфа

«Особый вид боли»: Сын Айзы и Гуфа получил сотрясение мозга

Сын Айзы опозорил ее, рассказав о тюремном прошлом отца
#ребёнок
#рэп
#родители
#бизнесмен
#звёзды
#отношения
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Джиган и Оксана Самойлова планируют пятого ребенка
Оксана Самойлова заявила, что хочет завести пятого ребенка
10 апреля 2025, 17:09

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Телеграм @sammyfam)

Блогер Оксана Самойлова заявила, что они с рэпером Джиганом (Денисом Устименко) планируют завести пятого ребенка. Об этом блогер заявила Телеграм-каналу «Звездач» на Pre-Party RU TV.
Самойлова уточнила, что они с мужем хотят девочку. Оксана допускает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери, однако вероятнее всего будет рожать сама.

«Если у тебя физически есть возможность сделать это самостоятельно, то, конечно, самостоятельно. Для кого-то некомфортно, возможно, это рассказывать, для кого-то это слишком личное, каждый сам делает свой выбор», — призналась блогер.

Джиган, который вышел в свет вместе с супругой, решил отмолчаться, но заверил, что готов больше работать.

Ранее Оксана Самойлова появилась в откровенном образе на дне рождения блогера Юлии Годуновой. 36-летняя блогер и предпринимательница вышла в свет в полупрозрачном корсете на широких бретелях и с вырезом.

Читайте также:

«Мир должен это видеть»: Оксана Самойлова показала ванную старшей дочери

«Безбровое воплощение зла»: Оксана Самойлова рассказала о переходном возрасте своей старшей дочери

«И даже папа»: Самойлова заявила, что нашла Джигана на помойке
#ребёнок
#роды
#блогер
#рэп
#родители
#семьи с детьми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Дико бесит!»: Анна Хилькевич осудила «творившую чудеса» Кристину Асмус за срыв съёмок сериала «Склиф»
Актриса Анна Хилькевич осудила коллегу Кристину Асмус за срыв съёмок сериала
10 апреля 2025, 17:08

Анна Хилькевич (Фото: Телеграм @khilkevich_anna)

Пользователи Сети и журналисты активно обсуждают скандал во время съёмок сериала «Склиф», устроенный актрисой Кристиной Асмус. В результате её изгнали со съёмочной площадки, а проект был приостановлен.
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила информацию о том, что звезду выставили прочь за «непрофессиональное поведение». У Асмус возникли проблемы с партнёрами по сериалу, после чего дальнейшие съёмки пришлось прекратить. Поведение «зазвездившейся» коллеги решительно осудила актриса и телеведущая Анна Хилькевич.

«Прочла тут в новостях про скандал Асмус... Не знаю, конечно, что там у них точно случилось на съемках "Склифа", но меня дико триггерит, когда артисты начинают "творить чудеса" и нарушать дисциплинарные нормы», — сказала 38-летняя артистка.

Кристина Асмус (Фото: Телеграм @asmusk)

Он призналась, что ей самой лишь однажды довелось сорвать уже запланированные съёмки, но ей до сих пор стыдно за ту ситуацию. По словам звезды «Универа», это произошло в разгар пандемии коронавируса, когда многие боялись лишний раз выходить на улицу.

«Я должна была 17 марта ехать на съемку в шоу к Ане Седоковой, а вечером 16-го я поняла, что не могу приехать — поймала панику внутри, настоящие панические атаки начались. Я боялась выйти в массовое скопление людей, и тогда мы внезапно всей семьей решили уехать из города. Я позвонила Ане и слезно объяснила, что происходит. Она поняла и нашла оперативно мне замену. Вот и всё, на этом мое рабочее хулиганство закончилось», — рассказала Хилькевич.

Она не слишком винит коллег-артистов, поймавших звёздную болезнь, говорит, что такое может случится со всяким в их профессии. Главное — не перегибать палку, вовремя остановиться и вернуться в «нормальное, вполне земное» состояние, заключила Анна Хилькевич. Она также выразила надежду, что у Кристины всё будет хорошо, а большая часть написанного и сказанного о ней — «лютый хайп», поэтому скоро ситуация разрешится.

Читайте также:

Кристину Асмус выгнали со съемок сериала «Склиф»

Кристина Асмус рассталась с Ильей Бурцом

«Страх, который реализовался»: младшая дочь Хилькевич перестала узнавать ее
#болезнь
#хулиганство
#скандал
#звёзды
#шоу
#актриса
#профессии
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате