Директор Ларисы Долиной высказался о ее праве нарушать ПДД

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)
Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал ее слова о праве нарушать ПДД, сообщило издание «Абзац».
Пользователи Сети ополчились на Ларису Долину за ее слова в старом интервью. 15 лет назад на съемках шоу исполнительница рассказала, что у нее есть особый документ на вождение автомобиля. Якобы благодаря ему Ларису не могут останавливать сотрудники ГАИ, а номер ее машины знает каждый работник Госавтоинспекции.
В беседе с журналистами директор певицы опроверг наличие привилегий у Ларисы. Пудовкин обратил внимание, что фразу исполнительницы вырвали из контекста.
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В беседе с журналистами директор певицы опроверг наличие привилегий у Ларисы. Пудовкин обратил внимание, что фразу исполнительницы вырвали из контекста.
«Нет никаких привилегий, кроме народной любви. На дороге все равны. Это видео было записано много лет назад. На самом деле фраза вынута из контекста. К сегодняшней ситуации она никакого отношения не имеет», — уточнил он.
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Ольга Енгалычева