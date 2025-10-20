Директор Пенкина отреагировал на инцидент с матрасом
Директор Пенкина заявил, что «разрыв матраса» произошел не по вине звезды
Директор певца Сергея Пенкина Вадим Колчков заявил, что артист не виноват в инциденте с порванным матрасом в одном из отелей Новосибирска.
По его словам, исполнитель обнаружил в номере бракованный матрас, и юристы певца уже ведут переговоры с администрацией гостиницы. Они намереваются оспорить штраф, выставленный артисту.
«Делается оценка этого матраса. Он порвался по шву. То есть не рваный был, это просто либо старый матрас, либо некачественный», - сказал Колчков в интервью телеканалу «Москва 24» .Ранее сам Пенкин рассказывал, что после переездов в рамках концертного тура заселился в отель в Новосибирске, крепко уснул и не заметил, как порвал матрас. В результате номер оказался покрыт толстым слоем перьев, и горничная всю ночь убирала помещение.
Позже певцу выставили счёт за причинённый ущерб в размере 350 тысяч рублей.