Директор Пенкина отреагировал на инцидент с матрасом

20 октября 2025, 12:17

Директор Пенкина заявил, что «разрыв матраса» произошел не по вине звезды

Сергей Пенкин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Директор певца Сергея Пенкина Вадим Колчков заявил, что артист не виноват в инциденте с порванным матрасом в одном из отелей Новосибирска.





По его словам, исполнитель обнаружил в номере бракованный матрас, и юристы певца уже ведут переговоры с администрацией гостиницы. Они намереваются оспорить штраф, выставленный артисту.





«Делается оценка этого матраса. Он порвался по шву. То есть не рваный был, это просто либо старый матрас, либо некачественный», - сказал Колчков в интервью телеканалу «Москва 24» .

