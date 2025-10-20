Сергей Пенкин загадочным образом порвал матрас в отеле и отдал за него «кругленькую сумму»

20 октября 2025, 09:43

Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за порванный матрас в отеле Новосибирска

Сергей Пенкин (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за загадочно порванный матрас в одном из отелей Новосибирска.





По словам певца, после концерта он заселился в номер, где крепко уснул. Однако спустя некоторое время он проснулся, обнаружив себя в перьях, которые разлетелись по всей комнате.

«Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что не заметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями. За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев», — приводит слова музыканта издание Om1 Новосибирск.

«После бессонной ночи я был вынужден заплатить отелю кругленькую сумму за причиненный ущерб — 350 000 рублей!» — добавил исполнитель.

