«Ты встаешь – тебя колбасит»: певица Лолита обратилась к психиатру
Певица Лолита призналась, что обратилась за помощью к психиатру
Известная певица Лолита Милявская призналась, что обратилась к психиатру и не считает это чем-то постыдным. Слова звезды приводит Telegram-канал «Звездач».
На концерте в честь дня рождения телеканала «МУЗ-ТВ» в Кремлевском дворце артистка заявила, что только смелый человек может признать наличие у себя проблемы и обратиться за помощью.
«Зачем мучиться? Я не люблю неудобно жить. Тревожность – это очень неудобное чувство. Ты с ним плохо засыпаешь, ты встаёшь – тебя колбасит. Лучше с врачом пройти корректирующее лечение, которое никак не сказывается на окружающих. Я доверяю только классической медицине, людям, которые учились у хороших академиков, никакой новомодной фигни!», – заявила Лолита.Кроме того, певица рассказала о своих взглядах на воспитание дочери. Несмотря на то, что в детстве её часто наказывали ремнём, сама Лолита не использует подобные методы в отношении своей «особенной» дочери, подчеркивая, что предпочитает другой подход к воспитанию.
Открытость певицы в вопросах психического здоровья и семейных ценностей вызвала широкий резонанс среди поклонников и коллег по сцене.