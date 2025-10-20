«Ты встаешь – тебя колбасит»: певица Лолита обратилась к психиатру

20 октября 2025, 12:21

Певица Лолита призналась, что обратилась за помощью к психиатру

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Известная певица Лолита Милявская призналась, что обратилась к психиатру и не считает это чем-то постыдным. Слова звезды приводит Telegram-канал «Звездач».





На концерте в честь дня рождения телеканала «МУЗ-ТВ» в Кремлевском дворце артистка заявила, что только смелый человек может признать наличие у себя проблемы и обратиться за помощью.





«Зачем мучиться? Я не люблю неудобно жить. Тревожность – это очень неудобное чувство. Ты с ним плохо засыпаешь, ты встаёшь – тебя колбасит. Лучше с врачом пройти корректирующее лечение, которое никак не сказывается на окружающих. Я доверяю только классической медицине, людям, которые учились у хороших академиков, никакой новомодной фигни!», – заявила Лолита.