Директор Пугачевой сделала заявление о приезде певицы в Россию

13 марта 2026, 13:54

Директор Пугачевой Чупракова отказалась комментировать ее приезд в РФ на суд

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова не стала отвечать на вопрос о возможном визите артистки в Россию для участия в судебном заседании. Об этом пишет «Газета.Ru».





Чупракова заявила, что не будет давать комментариев на эту тему.





«Нет, я не даю никаких комментариев», — отметила она.