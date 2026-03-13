Директор Пугачевой сделала заявление о приезде певицы в Россию
Директор Пугачевой Чупракова отказалась комментировать ее приезд в РФ на суд
Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова не стала отвечать на вопрос о возможном визите артистки в Россию для участия в судебном заседании. Об этом пишет «Газета.Ru».
Чупракова заявила, что не будет давать комментариев на эту тему.
«Нет, я не даю никаких комментариев», — отметила она.Первое заседание по иску главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице состоялось 10 марта. Бородин требует взыскать с Пугачевой 5 млн рублей и направить эти средства на нужды СВО. Общественник настаивает на открытом характере процесса и личном присутствии исполнительницы в суде.
Ранее Бородин сообщал, что он уже провел беседу с представительницей артистки. По его словам, разговор прошел в спокойной обстановке, он попросил передать Пугачевой его требования.
Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным*. Супруги с двумя детьми проживали в Израиле, а затем переехали на Кипр, где у них имеется недвижимость. Последний раз певица приезжала в Москву в 2023 году для решения личных вопросов.