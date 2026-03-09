Пугачеву могут лишить товарного знака в России
Певица Алла Пугачева может лишиться в России товарного знака «Баронесса фон Орбах», если не продлит срок действия исключительного права. Об этом сообщает РИА Новости, приводя данные из электронной базы Роспатента.
Товарный знак впервые зарегистрировали в 1997 году. Название, предположительно, связано с бывшим мужем артистки, актером Миколасом Орбакасом. В его роду были аристократы, а сам он имеет звание потомственного литовского барона фон Орбаха.
Согласно документам, певица неоднократно продлевала регистрацию, последний раз — в 2016 году. Очередной срок истекает в августе 2026 года.
Товарный знак позволяет Пугачевой выпускать парфюмерию, косметику, аудио- и видео-компакт-диски, книги, ювелирные изделия и одежду.
