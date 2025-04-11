Директор Валерия Меладзе опроверг информацию о выступлениях певца в России

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Директор Валерия Меладзе Сергей Луппов опроверг слухи о том, что певец хотел дать концерт в России в честь своего 60-летия. Артист будет праздновать юбилей 23 июня 2025 года.
«Смысл об этом вообще разговаривать? Я его не вижу! Это все смешно!» — цитирует слова Луппова издание «Абзац».Валерий Меладзе уже несколько лет не выступает в России. В феврале 2022 года музыкант написал пост, осуждающий политическую ситуацию в стране, а спустя год в интернете появилось видео, на котором певец продолжил фразу фаната «Слава Украине» на одном из корпоративов в Дубае. После артист записал видеообращение, в котором пытался оправдать свой поступок.
Из-за этого скандала Меладзе столкнулся с критикой и массовой отменой концертов, некоторые депутаты призвали лишить его гражданства и запретить въезд в страну. После певец покинул Россию и отказался от соцсетей.
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