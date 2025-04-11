Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Директор Валерия Меладзе опроверг информацию о выступлениях певца в России

Директор Валерия Меладзе опроверг информацию о выступлениях певца в России

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Директор Валерия Меладзе Сергей Луппов опроверг слухи о том, что певец хотел дать концерт в России в честь своего 60-летия. Артист будет праздновать юбилей 23 июня 2025 года.
«Смысл об этом вообще разговаривать? Я его не вижу! Это все смешно!» — цитирует слова Луппова издание «Абзац».
Валерий Меладзе уже несколько лет не выступает в России. В феврале 2022 года музыкант написал пост, осуждающий политическую ситуацию в стране, а спустя год в интернете появилось видео, на котором певец продолжил фразу фаната «Слава Украине» на одном из корпоративов в Дубае. После артист записал видеообращение, в котором пытался оправдать свой поступок.

Из-за этого скандала Меладзе столкнулся с критикой и массовой отменой концертов, некоторые депутаты призвали лишить его гражданства и запретить въезд в страну. После певец покинул Россию и отказался от соцсетей.

Читайте также:

«Пробила дно»: Цыганова в ярости от интервью Собчак с бывшей женой Паши Техника

«Он настоящий "схемотехник"»: Экс-жена сына Кадышевой рассказала, как тот «разводит» женщин на деньги

Вдова Армена Джигарханяна раскрыла имя и отчество новорождённой дочери, которой дала свою фамилию
#певец
#видео
#пост
#музыкант
#артист
#концерт
#россия
Сын Паши Техника отказался ехать на похороны отца
11 апреля 2025, 12:59

Паша Техник с сыном Ваней (фото: Telegram @evakaritskaua)

Шестилетний сын Паши Техника отказался присутствовать на похоронах отца. Об этом сообщила бывшая жена рэпера и мама мальчика Ева Карицкая в своём Telegram-канале.
Она отметила, что Ваня сам отказался ехать на прощание с отцом, поскольку ему будет слишком грустно. Хотя ранее Карицкая сообщила, что поговорила с сыном и намерена взять его на похороны в сопровождении психиатра, который бы смог грамотно оказать помощь в случае истерики. По её словам, сын отреагировал сдержанно на новость о смерти отца.

«Как мне сейчас плохо… Как завтра туда ехать? Больно смотреть на сына, который отказался ехать на похороны, потому что ему будет ещё грустнее – так он мне сказал. Боже, за что?», – отметила Карицкая накануне.
В пятницу в Москве состоялось прощание с рэпером, на котором присутствовали около 500 поклонников исполнителя.

Читайте также:

«Пробила дно»: Цыганова в ярости от интервью Собчак с бывшей женой Паши Техника

Перед смертью Паши Техника его девушка очистила телефон, оставив лишь одно видео

Лука Сафронов назвал двух девушек, которые были с Пашей Техником в последние минуты его жизни
#телефон
#помощь
#прощание
#похороны
#интервью
#девушка
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пробила дно»: Цыганова в ярости от интервью Собчак с бывшей женой Паши Техника
Цыганова жёстко прошлась по Собчак из-за интервью с бывшей женой Паши Техника
11 апреля 2025, 12:44

Вика Цыганова (фото: ВКонтакте @vika_tsiganova)

Виктория Цыганова жёстко прошлась по Ксении Собчак, причём сразу по нескольким поводам.
Сначала певица была возмущена заявлением журналистки о том, что хоккеист Александр Овечкин должен называть себя россиянином, а не русским.

«Кровавая Лошадь бьётся в истерике от слова русский. Видимо, в её лошадином мирке русских не существует. Интересно, а существуют ли в её лошадином мирке другие коренные народы России?», – задалась вопросом Цыганова в своём Telegram-канале.
После этого Собчак снова разозлила артистку, когда порадовалась выходу Михаила Ефремова из колонии.

«Медиаперсонаж и по совместительству бывший кандидат в президенты К. Собчак второй день подряд пробивает дно. Вчера билась в истерике от слова "русский", сегодня успела порадоваться выходу из тюрьмы Ефремова, назвав совершённое им убийство по пьяни "столкновением"», – снова высказалась в личном блоге Цыганова.
Однако на этом не закончилось. Очередным поводом для порицания Собчак стало её интервью с бывшей женой скончавшегося в Таиланде рэпера Паши Техника, который много лет принимал наркотики.

Цыганова подчеркнула, что действия Собчак не соответствуют никаким человеческим нормам и правилам.

Читайте также:

«Вечером тошнило и рвало»: Вика Цыганова рассказала о посещении концерта Леонтьева

«Поставьте рядом Лолиту и всяких… Печаль да слёзы»: Цыганова резко высказалась о современной культуре

«Мимикрия всем надоела»: Цыганова назвала песни Пугачевой «антироссийской пропагандой»
#наркотики
#певица
#александр овечкин
#интервью
#ксения собчак
#россия
#михаил ефремов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Он настоящий "схемотехник"»: Экс-жена сына Кадышевой рассказала, как тот «разводит» женщин на деньги
Бывшая жена сына Кадышевой рассказала, что тот — профессиональный мошенник
11 апреля 2025, 12:30

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк уверенно и профессионально «разводит» женщин на деньги. Причём звёздный отпрыск интересуется в плане наживы как юными девушками, так и зрелыми женщинами, лишь бы они были из обеспеченных семей.
Об этом телеграм-каналу StarHit.ru рассказала бывшая жена Григория и мать его второго ребёнка Габриэлла Мерман. Напомним, мужчина бросил супругу в Дубае во время её беременности. По её словам, Костюк женился на ней исключительно ради денег. Он надеялся, что состоятельные родители молодой жены помогут ему разобраться с многочисленными долгами и кредитами.

«Там какие-то лютые схемы. В самом начале отношений, помню, перевернула как-то его телефон и как раз пришло сообщение в духе "да я тебя засужу!". Он дурит девочек, берет у них в долг. Я уже с несколькими общалась лично», — поделилась Габриэлла.

Она рассказала, что Григорий всегда действует по схожему сценарию: сначала пускает пыль в глаза, красиво ухаживает, дарит подарки. Потом вдруг случается так, что ему «срочно стали нужны деньги», и возлюбленная становится «дойной коровой». Одну девушку он заставил отнести в ломбард все её украшения, а деньги отдать ему. У другой занял 30 миллионов рублей, которые она вряд ли когда-нибудь увидит.

По словам Мерман, её экс-супруг и сейчас продолжает пользоваться своими схемами, причём возраст очередной жертвы для него неважен. Например, она знает, что он летал в Дубай с возрастной женщиной, и та оплачивала все расходы.

Читайте также:

«Лживый брак и ребенок от афериста»: невестка Надежды Кадышевой рассказала правду о браке с ее сыном

«Длились 48 часов»: внук Кадышевой и её невестка едва не умерли при родах

«Весь в кредитах и залогах»: сын Кадышевой бросил беременную жену без денег в Дубае
#деньги
#телефон
#украшения
#родители
#подарки
#возраст
#расходы
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вдова Армена Джигарханяна раскрыла имя и отчество новорождённой дочери, которой дала свою фамилию
Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла имя и отчество новорождённой дочери
11 апреля 2025, 12:10

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)

В конце марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. В одной из столичных клиник 46-летняя вдова Армена Джигарханяна родила дочь.
Несколько дней пианистка не могла определиться с именем новорождённой, но теперь поставила точку в этом вопросе. Девочку назвали Викторией, а её отчество – Давидовна, она будет носить фамилию матери.

«Я хотела облегчить ей жизнь и сократить фамилию. Виктория Давидовна Романовская. Но в МФЦ мне сказали, что так делать нельзя, и фамилия должна быть моя, по паспорту. Значит, это судьба», – отметила Виталина, которую цитирует StarHit.
Сейчас пользователи соцсетей гадают, от кого же родила Цымбалюк-Романовская, которая тщательно скрывала беременность все девять месяцев. Женщина не намерена раскрывать все карты, но открыто заявила, что является матерью-одиночкой.

«У Армена Борисовича был один из любимых анекдотов, когда муж ждёт под окном роддома жену, которая родила, и там такой диалог: Муж: Кто у нас, девочка или жена мальчик? Жена: Мальчик. Муж: На кого похож? Жена: Ты его не знаешь! В этом месте Джигарханян заразительно смеялся. Пусть это останется загадкой, я же имею право на маленькую тайну?», – заявила вдова Джигарханяна.
Виталина также заявила, что не собирается долго засиживаться в декрете и в скором времени вернётся к преподаванию. Однако пока неизвестно, с кем она будет оставлять малыша. Напомним, что родителей женщины уже нет в живых, как и бывшего супруга.

Читайте также:

Похитила 80 миллионов из театра, скандально развелась с Джигарханяном и вела борьбу за наследство: как живет Цымбалюк-Романовская

Родившая дочь в 46 лет бывшая жена Армена Джигарханяна впервые показала фото с малышкой

«У неё ёще будут дети»: Прохор Шаляпин ответил на вопрос об отце новорождённой дочери вдовы Армена Джигарханяна
#дети
#роддома
#мфц
#женщина
#жизнь
#фото
#девочка
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агата Муцениеце назвала отказавшегося жить с ней сына «откидышем»
11 апреля 2025, 12:05

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце с юмором высказалась о своём сыне от Павла Прилучного. С прошлого лета Тимофей проживает с отцом, поэтому недавно актриса назвала его «откидышем».
О сыне Муцениеце вспомнила во время съёмок своего шоу «Догадки Агатки». Во время разговора с Аней Покров и Антоном Каравайцевым, актриса отметила, что сейчас её сын «то там, то сям». В связи с этим она в шутку назвала его «откидышем».

Пользователи соцсетей возмутились словами артистки. Они убеждены, что эти слова ещё больше расстроят Тимофея и настроят его против мамы.

Напомним, по слухам, мальчик принял решение жить с отцом, несмотря на то, что суд позволил ему остаться с мамой, из-за травли в школе. Друзья Прилучного сообщили журналистам, что ровесники смеялись над Тимофеем, поскольку Муцениеце танцует в кабаре, и кадры из шоу постоянно публикуются в соцсетях.

Читайте также:

Сына Прилучного дразнят в школе из-за откровенного видео с Муцениеце

«А теперь мой, как чужой»: Агата Муцениеце не приняла решение сына жить с Павлом Прилучным

Война Прилучного и Муцениеце за алименты окончена? Чем закончился суд и с кем останутся дети
#суд
#дети
#алименты
#видео
#шоу
#актриса
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате