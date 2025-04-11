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Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк уверенно и профессионально «разводит» женщин на деньги. Причём звёздный отпрыск интересуется в плане наживы как юными девушками, так и зрелыми женщинами, лишь бы они были из обеспеченных семей.
Об этом телеграм-каналу StarHit.ru рассказала бывшая жена Григория и мать его второго ребёнка Габриэлла Мерман. Напомним, мужчина бросил супругу в Дубае во время её беременности. По её словам, Костюк женился на ней исключительно ради денег. Он надеялся, что состоятельные родители молодой жены помогут ему разобраться с многочисленными долгами и кредитами.
По словам Мерман, её экс-супруг и сейчас продолжает пользоваться своими схемами, причём возраст очередной жертвы для него неважен. Например, она знает, что он летал в Дубай с возрастной женщиной, и та оплачивала все расходы.
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«Там какие-то лютые схемы. В самом начале отношений, помню, перевернула как-то его телефон и как раз пришло сообщение в духе "да я тебя засужу!". Он дурит девочек, берет у них в долг. Я уже с несколькими общалась лично», — поделилась Габриэлла.Она рассказала, что Григорий всегда действует по схожему сценарию: сначала пускает пыль в глаза, красиво ухаживает, дарит подарки. Потом вдруг случается так, что ему «срочно стали нужны деньги», и возлюбленная становится «дойной коровой». Одну девушку он заставил отнести в ломбард все её украшения, а деньги отдать ему. У другой занял 30 миллионов рублей, которые она вряд ли когда-нибудь увидит.
По словам Мерман, её экс-супруг и сейчас продолжает пользоваться своими схемами, причём возраст очередной жертвы для него неважен. Например, она знает, что он летал в Дубай с возрастной женщиной, и та оплачивала все расходы.
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Александр Бойцов