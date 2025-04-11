«Пробила дно»: Цыганова в ярости от интервью Собчак с бывшей женой Паши Техника

Вика Цыганова (фото: ВКонтакте @vika_tsiganova)
Виктория Цыганова жёстко прошлась по Ксении Собчак, причём сразу по нескольким поводам.
Сначала певица была возмущена заявлением журналистки о том, что хоккеист Александр Овечкин должен называть себя россиянином, а не русским.
Цыганова подчеркнула, что действия Собчак не соответствуют никаким человеческим нормам и правилам.
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«Кровавая Лошадь бьётся в истерике от слова русский. Видимо, в её лошадином мирке русских не существует. Интересно, а существуют ли в её лошадином мирке другие коренные народы России?», – задалась вопросом Цыганова в своём Telegram-канале.После этого Собчак снова разозлила артистку, когда порадовалась выходу Михаила Ефремова из колонии.
«Медиаперсонаж и по совместительству бывший кандидат в президенты К. Собчак второй день подряд пробивает дно. Вчера билась в истерике от слова "русский", сегодня успела порадоваться выходу из тюрьмы Ефремова, назвав совершённое им убийство по пьяни "столкновением"», – снова высказалась в личном блоге Цыганова.Однако на этом не закончилось. Очередным поводом для порицания Собчак стало её интервью с бывшей женой скончавшегося в Таиланде рэпера Паши Техника, который много лет принимал наркотики.
Цыганова подчеркнула, что действия Собчак не соответствуют никаким человеческим нормам и правилам.
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Анастасия Чинкова