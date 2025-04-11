«Пробила дно»: Цыганова в ярости от интервью Собчак с бывшей женой Паши Техника

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк уверенно и профессионально «разводит» женщин на деньги. Причём звёздный отпрыск интересуется в плане наживы как юными девушками, так и зрелыми женщинами, лишь бы они были из обеспеченных семей.