Дирижера Валерия Гергиева госпитализировали в Москве

10 июля 2026, 22:21

«МК»: Тамара Гергиева рассказала о состоянии отца после госпитализации

Валерий Гергиев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Известного советского и российского дирижера, генерального директора Большого театра Валерия Гергиева экстренно доставили в одну из столичных клиник в связи с резким ухудшением самочувствия. Информацию о госпитализации подтвердила «МК» дочь маэстро Тамара.





По ее словам, в настоящий момент Валерия Абисаловича уже выписали, он находится дома. Причины внезапного недомогания дочь дирижера комментировать отказалась.





«Сейчас отец дома. Он чувствует себя хорошо, и его жизни ничего не угрожает», — заявила Тамара Гергиева, успокоив поклонников и коллег музыканта.