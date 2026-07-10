Дирижера Валерия Гергиева госпитализировали в Москве
«МК»: Тамара Гергиева рассказала о состоянии отца после госпитализации
Известного советского и российского дирижера, генерального директора Большого театра Валерия Гергиева экстренно доставили в одну из столичных клиник в связи с резким ухудшением самочувствия. Информацию о госпитализации подтвердила «МК» дочь маэстро Тамара.
По ее словам, в настоящий момент Валерия Абисаловича уже выписали, он находится дома. Причины внезапного недомогания дочь дирижера комментировать отказалась.
«Сейчас отец дома. Он чувствует себя хорошо, и его жизни ничего не угрожает», — заявила Тамара Гергиева, успокоив поклонников и коллег музыканта.
Она не подтвердила, но и не опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что 73-летнего маэстро госпитализировали с подозрением на инсульт. Отметим, что Гергиев стал уже вторым прославленным дирижером, попавшим в больницу за последнее время.