Достижения.рф

Назвали причину госпитализации Спивакова

ТАСС: Спивакова госпитализировали из-за пневмонии на фоне бронхита
Владимир Спиваков (Фото: кадр из документального фильма: «Золотой век Зои Богуславской» (2024)

Народного артиста СССР, всемирно известного дирижёра и скрипача Владимира Спивакова доставили в больницу 19 июня. Диагноз — пневмония, развившаяся на фоне недолеченного бронхита и сильного переутомления. Об этом в беседе с ТАСС сообщила супруга музыканта Сати Спивакова.



Ранее в тот же день митрополит Иларион в своих социальных сетях сообщил о госпитализации маэстро с подозрением на инсульт. Однако позднее источник в агентстве опроверг эту информацию, уточнив, что речь идёт о воспалении лёгких.

В настоящий момент Владимир Спиваков остаётся под наблюдением врачей. По данным супруги, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Перед этим появилась новая информация о состоянии госпитализированного дирижёра Спивакова. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0