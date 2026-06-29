Назвали причину госпитализации Спивакова
Народного артиста СССР, всемирно известного дирижёра и скрипача Владимира Спивакова доставили в больницу 19 июня. Диагноз — пневмония, развившаяся на фоне недолеченного бронхита и сильного переутомления. Об этом в беседе с ТАСС сообщила супруга музыканта Сати Спивакова.
Ранее в тот же день митрополит Иларион в своих социальных сетях сообщил о госпитализации маэстро с подозрением на инсульт. Однако позднее источник в агентстве опроверг эту информацию, уточнив, что речь идёт о воспалении лёгких.
В настоящий момент Владимир Спиваков остаётся под наблюдением врачей. По данным супруги, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Перед этим появилась новая информация о состоянии госпитализированного дирижёра Спивакова. Подробности в нашем материале.
Читайте также: