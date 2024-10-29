Дирижёр Башмет через суд выгнал бывших жильцов из своей элитной квартиры в Москве

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Отмечается, что музыкант владеет апартаментами в особняке «Саввинское подворье» на Тверской улице. Он подал иск в Тверской суд Москвы о выселении людей, которые ранее занимали купленную им в 2008 году недвижимость. В квартире проживали шесть жильцов, которые отказались съехать добровольно. Однако суд занял сторону Башмета и постановил выселить людей.
Также стало известно, что дирижёр в течение 16 лет оплачивал коммунальные платежи за себя и шесть бывших собственников.
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