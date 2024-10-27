Композитор Меладзе лишился отчества из-за замены паспорта на украинский

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
У Константина Шотовича Меладзе не указано отчество в его украинском паспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что украинские власти отказались от наименования по отцу в паспорте, так как считают это пережитком советского прошлого. Согласно информации канала, на Украине сделали исключение, выдав паспорт композитору, который проживает на постоянной основе в Италии.
Примечательно, что других граждан страны мужского пола просят вступить в ряды украинской армии, чтобы получить официальный документ.
У Меладзе сохранился бизнес в России. Композитор продолжает отчитываться перед налоговой.
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Примечательно, что других граждан страны мужского пола просят вступить в ряды украинской армии, чтобы получить официальный документ.
У Меладзе сохранился бизнес в России. Композитор продолжает отчитываться перед налоговой.
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Екатерина Коршунова