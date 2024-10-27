SHOT: «СТВ» подала в суд на липецкого бизнесмена из-за слов в фильме «Брат-2»

Настенная живопись с изображением актера и режиссера Сергея Бодрова (Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук)
«По данным SHOT, кинокомпания СТВ подала в суд на 36-летнего Дмитрия С. из Липецка», — сказано в публикации.Известно, что «СТВ» потребовала от предпринимателя 100 тысяч рублей, однако продавец не согласен с иском, поскольку считает фразу народной, а значит, ее можно использовать повсеместно.
Ранее сообщалось, почему композитор Константин Меладзе потерял отчество.
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