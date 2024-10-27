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SHOT: «СТВ» подала в суд на липецкого бизнесмена из-за слов в фильме «Брат-2»

27 октября 2024, 11:21
Настенная живопись с изображением актера и режиссера Сергея Бодрова (Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук)

Настенная живопись с изображением актера и режиссера Сергея Бодрова (Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук)

Кинокомпания «СТВ» подала в суд на липецкого предпринимателя в связи с продажей им товаров с цитатой из «Брата-2», пишет SHOT. Отмечается, что на маркетплейсе Wildberries продавались фляжки со словами «Сила в правде», произносимыми главным героем кинокартины.
«По данным SHOT, кинокомпания СТВ подала в суд на 36-летнего Дмитрия С. из Липецка», — сказано в публикации.
Известно, что «СТВ» потребовала от предпринимателя 100 тысяч рублей, однако продавец не согласен с иском, поскольку считает фразу народной, а значит, ее можно использовать повсеместно.



Ранее сообщалось, почему композитор Константин Меладзе потерял отчество.

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#скандал
#бизнесмен
#предприниматели
Композитор Меладзе лишился отчества из-за замены паспорта на украинский
Mash: композитор Меладзе лишился отчества из-за смены паспорта на украинский
27 октября 2024, 11:12

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

У Константина Шотовича Меладзе не указано отчество в его украинском паспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что украинские власти отказались от наименования по отцу в паспорте, так как считают это пережитком советского прошлого. Согласно информации канала, на Украине сделали исключение, выдав паспорт композитору, который проживает на постоянной основе в Италии.

Примечательно, что других граждан страны мужского пола просят вступить в ряды украинской армии, чтобы получить официальный документ.

У Меладзе сохранился бизнес в России. Композитор продолжает отчитываться перед налоговой.

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Откровенные сцены и обнажения: секс-скандалы Яковлевой, Вертинской и других советских актрис
26 октября 2024, 01:00

Кадр из фильма «Человек-амфибия»( Фото: РИА Новости)

Вопреки распространенному мнению о том, что в СССР секса не было, в отечественном кинематографе царили настоящие страсти, которые порой шокировали зрителей. В каких секс-скандалах невольно оказались замешаны звезды советского кинематографа расскажет «Радио 1».

Подростковый интим


Кадр из фильиа «А если это любовь?» (Фото: РИА Новости)

Одним из ярких примеров стал фильм Юрия Райзмана «А если это любовь?», выпущенный в 1961 году. Эта лента вызвала настоящий скандал и чуть не попала в «черные списки». В центре сюжета — любовные отношения между девятиклассниками Ксенией и Борисом, которые сталкиваются с непониманием со стороны взрослых, но стремятся сохранить свою любовь. Режиссер смело поднял тему подросткового интима, за что подвергся жесткой критике от профессионального сообщества.

Скандал, разразившийся на фоне значительного общественного волнения, привлек внимание ЦК КПСС. Проведенная проверка выявила, что эксперты обвинили фильм в «искажении реальности» и «очернении социалистического строя». В какой-то момент Райзмана предупредили о возможных проблемах с цензурой, что могло привести к тому, что лента не выйдет в прокат. Тем не менее, фильм все же был показан, хотя и вызвал бурные споры.

Обнаженное тело

Кадр из фильма «Маленькая Вера» (Фото: РИА Новости)

Не меньший резонанс вызвал фильм «Маленькая Вера», созданный Василием Пичулой. В условиях жесткой цензуры демонстрация обнаженного тела считалась табу, но актриса Наталья Негода нарушила этот запрет, появившись на экране почти без одежды. После премьеры Негода мгновенно стала звездой и секс-символом советского кино, ее работу увидели 55 миллионов зрителей. Полутораминутная эротическая сцена, в которой Негода предстала «при полном параде», вызвала настоящий ажиотаж: на актрисе не было ничего, что могло бы прикрыть ее тело.


«Человек-амфибия»


Один из эпизодов культового фильма «Человек-амфибия» каким-то образом прошел цензуру, что вызвало широкий скандал. В сцене актриса Анастасия Вертинская появляется в купальнике, который не скрывает нюансов её фигуры. Ткань оказалась настолько тонкой, что все детали стали очевидными. Особое внимание привлекли торчащие соски, которые под мокрой тканью выглядели ещё более заметно.

Моралисты были возмущены: они считали, что показывать такие интимные моменты на экране было абсолютно недопустимо. Съемочной команде пришлось оправдываться, утверждая, что небольшой бюджет фильма не позволил им использовать более плотные и качественные материалы для костюмов. Тем не менее, именно эта роль открыла Вертинской двери в большой кинематограф.

Оргии и насилие


Создатели фильма «Андрей Рублев» также столкнулись с провокациями. Тарковский, ставший символом советского кинематографа как главный экспериментатор, выпустил свой фильм, бросив вызов устоям и общепринятым нормам морали. По словам его близких, режиссер намеренно включил в картину множество эротических сцен, демонстрируя языческие оргии, насилие и жестокость.


Сцена в бане

Кадр из фильма «А зори здесь тихие» (Фото: РИА Новости)

Что касается «А зори здесь тихие», то эта культовая советская лента о подвиге солдат во время войны могла не выйти на экраны из-за откровенных сцен. Особенно критике подверглись эпизоды, где девушки отдыхают в бане или загорают практически без одежды. Кинокритики назвали эти моменты аморальными и несоответствующими патриотическому духу фильма. Спор между съемочной группой и критиками длился два месяца, в результате интимные кадры были вырезаны, а сцена в бане сокращена почти в три раза. Итоговая телеверсия вообще исключила съемки в парилке.


Обнажение в кадре


Что касается «Экипажа», то ситуация с Леонидом Филатовым и Александрой Яковлевой стала настоящим испытанием для съемочной группы. Филатов, отказавшись от обнаженных сцен, оказался в центре общественного обсуждения, в то время как Яковлева, сняв нижнее белье прямо в кадре, шокировала всех своим решением. Это вызвало недовольство руководства «Мосфильма», которое потребовало от режиссера удалить спорные сцены.

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#съёмки
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Алексей Нилов назвал Москвитина профессиональным и терпеливым режиссёром
25 октября 2024, 20:33

Фото: iStock/SergeyPankratov

Заслуженный артист РФ Алексей Нилов прокомментировал известия о смерти режиссёра сериала «Улицы разбитых фонарей» Игоря Москвитина и отметил, что это стало настоящей неожиданностью.
Он добавил, что Москвитин был очень профессиональным и терпеливым режиссёром.

«Довольно неожиданно, год назад мы поздравляли его с семидесятилетием. Он в сериале появился не сразу. Профессиональный режиссер, хорошие серии. Очень терпеливый. Мы ему доставляли очень много хлопот своим поведением. Но тем не менее мы сохранили достаточно хорошие отношения и после того, как он ушёл из сериала. Он был, как мне казалось, незаслуженно забыт. Я не думаю, что у него было много работы в последнее время», — поделился в беседе с Газета.ру Нилов.

Режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин умер в возрасте 71 года.

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#актёр
#режиссёр
#смерть
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Дюжев раскрыл, под санкциями каких стран он находится
Дюжев признался, что не боится санкций США
25 октября 2024, 20:09

Дмитрий Дюжев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр Дмитрий Дюжев признался, что на него уже наложены санкции правительствами Канады и Латвии.
Он добавил, что санкционных мер от США из-за роли действующего президента Штатов Джо Байдена не боится.

«Задавались вопросом, что же это за люди, что решились снимать сериал про американскую власть. И кто же этот смельчак из России, который будет играть Байдена. У меня уже есть санкции от Канады и Латвии, если будут еще и от США до кучи, ну и что? Я не боюсь», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дюжев.

Ранее сообщалось, что администрация города Тверь не согласовала группе «Звери» проведение концерта, который должен был состояться 13 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный».

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#сша
#санкции
#сериал
#артист
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42-летняя бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова родила первенца
Бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова родила первенца
25 октября 2024, 17:21

Фото: Риа Новости/ Алексей Филиппов

Экс-участница «Фабрики» Сати Казанова впервые стала мамой. Певица родила дочь.
Ещё 23 октября певица Сати Казанова родила первенца в одном из элитных роддомов. Этим поделилась у себя в социальных сетях сама новоиспеченная мать.

«23.10.2024. Родилась наша долгожданная доченька. Говорят, судьбой предопределено, как именно и в каких обстоятельствах приходит в этот мир человек… Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз все случилось так красиво, мягко, сакрально. Я всегда мечтала о домашних "лотосовых" родах. Но, понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды», — рассказала Сати Казанова.

Дочь певицы появилась на свет при свечах под звучание мантр. Муж Сати Стефано был вместе с женой на родах и поддерживал её.

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#беременность
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Полиция попросит взять Гуфа под арест за грабёж
Полиция попросит взять рэпера Гуфа под арест по делу о грабеже группой лиц
25 октября 2024, 16:54

Фото: Риа Новости/ Владимир Трефилов

Полиция попросит арестовать рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в рамках дела о грабеже группой лиц с применением насилия.
В скором времени следствие будет ходатайствовать об аресте рэпера. Алексею Долматову грозит до семи лет лишения свободы.

23 октября утром рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку. Музыкант с друзьями отдыхали в банном комплексе Апрелевки. По одной из версий конфликт произошел из-за девушки, к которой Долматов приставал, по другой — из-за возникшей проблемы с оплатой услуг комплекса.

Гуф был доставлен в отдел полиции, где в отношении него сотрудники составили протокол о мелком хулиганстве. Потом поступила информация, что против Алексея Долматова было возбуждено уголовное дело о грабеже, совершённым группой лиц с применением насилия.

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Вдову Градского осудили за памятник на его могиле: что мэтр скрывал, запираясь в особняке с молодой женой
25 октября 2024, 13:29

Александр Градский (Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

После смерти народного артиста России Александра Градского между его детьми и молодой вдовой Мариной Коташенко вспыхнули серьезные скандалы, которые продолжаются уже третий год. Члены семьи так увлеклись разборками и дележкой наследства, что совершенно забыли о могиле Градского, которая на протяжении этого времени выглядела весьма запущенной. 22 октября памятник на месте захоронения мэтра все же был установлен, однако и на это событие поклонники певца отреагировали негативно. Что возмутило общественность расскажет «Радио 1».

Вдова Градского установила памятник на его могиле


Посетители кладбища, приходившие почтить память певца и композитора, три года видели лишь деревянный крест и фотографию Градского. На фоне других могил она выглядела очень скромно.

На днях вместо креста покойному артисту наконец установили памятник, и, казалось бы, поклонники его творчества могли бы успокоиться. Однако новое сооружение вызвало множество вопросов и споров, даже появились сравнения с мусором. Ранее планировалось, что на месте захоронения Александра Градского появится монумент, эскиз которого предложила его экс-супруга Ольга Фартышева. Однако новый памятник не имеет к ней никакого отношения, что вызвало недоумение у многих.



Согласно эскизам Ольги, на могиле должен был быть изображен большой камень, будто глыба. Ранее Ольга рассказывала в эфире телепередачи о том, что таково было желание самого Градского.

«Он говорил: «Когда меня не станет, я бы хотел, чтобы у меня на могиле была просто глыба», — озвучила тогда желание артиста его бывшая супруга.

Теперь последняя супруга Марина Коташенко решила прокомментировать ситуацию. В интервью aif.ru молодая вдова объяснила, что такой выбор не случаен: ее супруг всегда был скромным человеком и предпочитал черный цвет.

«Александр Борисович всегда был очень лаконичен, выходя на сцену: черный фон, черная рубашка, гитара и его голос. Он считал, если артисту есть, что сказать со сцены, то ему не нужны никакие украшательства. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным. Мне кажется, таким, как на этой фотографии его запомнили зрители. И таким его запомнили наши дети», — сказала Марина.

Во время открытия памятника 22 октября присутствовала как сама Марина Коташенко, так и дети народного артиста.

Могила Александра Градского (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Вдова и дети Александра Градского делили многомилионное наследство


У Александра Градского было пять законных наследников. К ним относятся его вдова, 42-летняя Марина Градская (в девичестве Коташенко), а также их сыновья: 8-летний Саша и 4-летний Иван. Кроме того, у артиста есть двое детей от третьего брака — 42-летний Даниил и 36-летняя Мария.

Суды были инициированы старшими наследниками Градского, которые оказались недовольны тем, что получили меньшую долю по сравнению с другими наследниками и возмущались браком отца.

Даниил Градский высказал мнение, что его отец женился под давлением Марины. В то же время существует и другая версия: возможно, таким образом легендарный артист хотел обеспечить защиту матери своих детей, которых еще нужно воспитывать. Стоит отметить, что Марина Градская полностью посвящена воспитанию наследников и не работает.

Как Градский жил с молодой женой


Александр Градский и Марина Коташенко (Фото: соцсети А. Градского)

Семья Градского проживала в загородном особняке, куда гости заходили крайне редко, поэтому все конфликты и недоразумения оставались вне поля зрения. Некоторую информацию об их отношениях удалось узнать благодаря домработнице музыканта, которая появилась на шоу «Секрет на миллион» после его ухода из жизни.

Она рассказала, что даже спустя многие годы Градский продолжал ревновать Марину, постоянно интересуясь, где и с кем она проводит время. Он знал её распорядок дня и мог внезапно появиться дома, чтобы убедиться, что она на месте. Ссоры между ними тоже имели место, но в такие моменты они запирались в своей комнате и просили прислугу уйти. В последнее время они даже стали жить отдельно: он — в московской квартире, а она — в загородном доме.

Отношения Марины со старшими детьми Градского так и не сложились, несмотря на то что они практически ровесники. Домработница рассказывала, что сын Дмитрий и дочь Мария ревновали своего отца к новой избраннице, чувствуя себя обделёнными.

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«Бездарный идиот»: за что Дробыш оскорбил Шаляпина, подробности скандала
25 октября 2024, 11:09

Прохор Шаляпин (Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

У певца Прохора Шаляпина были все возможности стать успешным артистом, однако он выбрал путь к популярности через скандалы, интриги и недобрые слухи. Об этом заявил Виктор Дробыш, назвав исполнителя «бездарным идиотом». Подробнее о причинах скандального высказывания продюсера расскажет «Радио 1».

Продюсер Виктор Дробыш отнёс Прохора Шаляпина к «бездарным идиотам»



В эфире шоу «Макарена» для «VK Видео» Виктор Дробыш рассказал, что впервые встретил Шаляпина во время его участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд-2». В тот момент он заметил у певца хорошие задатки, которые впоследствии были испорчены его отношениями с женщинами, значительно старше него, а также мнимой дружбой с балериной Анастасией Волочковой и другими скандальными эпизодами из его жизни.

«Есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. По факту, что он поет и кто он, многие даже не знают. Ну вот яркий пример — Прохор Шаляпин. Он же все-таки музыкант», — сказал Дробыш.

Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Он также добавил, что Шаляпин мог бы стать вторым Николаем Басковым, но растратил все задатки.

«Это же я мумию откопал. Он мог быть певцом а-ля Николай Басков. Но пошел по другому пути. Присутствие в шоу-бизнесе есть, он появляется в каких-то передачах, разные каналы его приглашают — то есть имя знают, но к музыке это не имеет никакого отношения», — подытожил продюсер.

«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис
«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис

Между тем, за Прохором Шаляпиным действительно закрепилась слава – сердцееда, предпочитающего избранниц с жизненным опытом.

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В Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции артиста»
24 октября 2024, 18:58

Роман Билык (Рома Зверь) (Фото РИА Новости/Алексей Майшев)

Администрация города Тверь не согласовала группе «Звери» проведение концерта, который должен был состояться 13 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный». Причиной была названа «неоднозначной позиции артиста»
Об этом сообщили музыканты на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Представители коллектива сообщили, что они никак не смогли повлиять на решение тверских властей, которые отказали им в праве выступить перед жителями города. «Звери» пообещали вернуть зрителям все деньги за билеты, а также прислать жителям Твери промокод для покупки билета со скидкой на их концерты в окрестных городах.

Стоит отметить, что в августе 2023 года фронтмен и вокалист группы Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) и гитарист Герман Осипов выступали перед бойцами в ДНР. Они пели свои песни военнослужащим оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

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