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Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Жилина доставили в медицинское учреждение с сильной болью в брюшной полости. На данный момент пианиста оперируют.
Согласно информации канала, состояние дирижера стабильное. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
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Екатерина Коршунова