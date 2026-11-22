22 ноября 2026, 20:11

Певец SHAMAN может перепеть свои хиты для зарубежной аудитории

SHAMAN (Фото: Instagram* / @shaman.me)

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, не исключил, что в будущем его песни могут зазвучать на иностранных языках. О творческих планах артист рассказал в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.