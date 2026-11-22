«Всё возможно»: певец SHAMAN задумался о песнях на иностранных языках
Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, не исключил, что в будущем его песни могут зазвучать на иностранных языках. О творческих планах артист рассказал в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.
На вопрос о возможном выпуске собственных композиций на других языках певец ответил коротко: «Всё возможно». При этом Дронов подчеркнул, что при адаптации песен для зарубежной аудитории особенно важно правильно произносить иностранные слова. По его мнению, фонетика в таких исполнениях должна быть тщательно проработана.
В качестве удачного примера SHAMAN привёл выступление трёх солисток, которые исполнили его композицию «Встанем» на официальном приёме с участием президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ярослав отметил, что певицы хорошо подготовились и чётко передали звучание слов.
При этом артист не раз демонстрировал ироничное отношение к критике в свой адрес. Ранее он называл негативные высказывания о себе «бредом чистой воды» и отмечал, что постоянное внимание со стороны окружающих, в том числе взрослых и уважаемых людей, лишь подтверждает интерес к его персоне.
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