22 ноября 2026, 19:50

SHAMAN рассказал, кем готов стать после музыкальной карьеры

SHAMAN (Фото: Instagram* / @shaman.me)

22 ноября Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN, исполнилось 35 лет. В честь дня рождения артист выступит с концертом в Кремле. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Перед выходом на сцену певец пообщался с журналистами и ответил на вопросы о своих требованиях к организаторам, возможном участии в реалити-шоу вместе с супругой Екатериной Мизулиной и планах на случай завершения музыкальной карьеры.



SHAMAN рассказал, что в его райдере действительно есть необычный пункт, связанный с портретом президента, который должен находиться в гримёрке. А вот берёзовый сок, по словам артиста, добавлен скорее ради шутки. Он отметил, что некоторые исполнители таким образом проверяют, внимательно ли организаторы читают их требования.



Также Ярославу предложили порассуждать об участии в реалити-шоу вместе с женой. Идею он назвал неплохой, хотя признал, что подобный проект потребовал бы много времени. При этом, если бы супругам предложили отправиться на остров на месяц, певец был бы не против и даже согласился бы остаться там дольше.



Отдельно артист рассказал, чем мог бы заниматься, если однажды решит уйти со сцены. По его словам, ему интересна медицина — в частности, хирургия или стоматология. Однако SHAMAN понимает, что для этого пришлось бы заранее получить необходимое образование. В шутку он добавил, что в крайнем случае готов устроиться дворником.





«Если не музыка, то медицина — хирургия или стоматология. Я понимаю, что нужно было выбирать сразу, учиться. Если вдруг так случится, что надо будет уходить со сцены — пойду работать дворником, причём правым на машине УАЗ "Патриот"», — пошутил артист.