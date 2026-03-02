«Дышится легко»: Белорусы спасли лидера «Миража» после инцидента с машиной в Польше

02 марта 2026, 19:35

Лидер группы «Мираж» Горбашов оценил белорусский порядок и натуральные продукты

Алексей Горбашов (Фото: ВКонтакте @alexeygorbashov)

Лидер группы «Мираж», гитарист Алексей Горбашов, высоко оценил порядок и гостеприимство в Беларуси. Музыкант рассказал, что коллектив с удовольствием приезжает в республику как на сольные концерты, так и на сборные выступления.





Недавно «Мираж» с аншлагом отыграл в Минске. В беседе с «Газетой.Ru» Горбашов, вспоминая предыдущие гастрольные поездки, рассказал случай, после которого у него сложилось позитивное впечатление о стране.



Однажды после тура по Германии белорусы дотянули сломавшуюся на трассе в Польше машину музыканта на тросе до Бреста. Там артист пять дней наслаждался общением с приветливыми людьми и чистотой улиц. Кроме того, Горбашов похвалил местные продукты: борщ, картошку и молочку со «вкусом детства».

«Минск — очень чистый город. Приятно, что в стране порядок. Есть ощущение пространства. Нет нагромождения домов, когда люди друг другу в окна смотрят. Дышится легко», — заключил гитарист.