«Он интриган»: Андрей Губин раскритиковал Игоря Крутого после концерта в Сочи

02 марта 2026, 17:32

Певец Андрей Губин оценил организацию своего творческого вечера на «Новой волне»

Андрей Губин (Фото: кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»)

Певец Андрей Губин раскритиковал организацию своего творческого вечера на «Новой волне» в 2024 году. В эфире шоу «Осторожно: Собчак» артист заявил, что разочарован работой продюсера Игоря Крутого.





Губин назвал Крутого интриганом и остался недоволен аранжировками своих песен. По словам певца, музыкальное сопровождение звучало устаревше.

«Аранжировки плохие, всё переврали, спето нормально, но всё старомодно! Гитара, как в девяностых годах», — пояснил он.

«Десять песен — это 70 дней работы, а мне до магазина тяжело дойти сто метров. Я лежу, и у меня в голове трещит, и это каждый день перед сном», — рассказал артист.