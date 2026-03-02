«Он интриган»: Андрей Губин раскритиковал Игоря Крутого после концерта в Сочи
Певец Андрей Губин оценил организацию своего творческого вечера на «Новой волне»
Певец Андрей Губин раскритиковал организацию своего творческого вечера на «Новой волне» в 2024 году. В эфире шоу «Осторожно: Собчак» артист заявил, что разочарован работой продюсера Игоря Крутого.
Губин назвал Крутого интриганом и остался недоволен аранжировками своих песен. По словам певца, музыкальное сопровождение звучало устаревше.
«Аранжировки плохие, всё переврали, спето нормально, но всё старомодно! Гитара, как в девяностых годах», — пояснил он.В ответ на вопрос ведущей, почему он сам не вышел на сцену, Губин сослался на состояние здоровья. Он отметил, что ему трудно передвигаться, и он боится оказаться в неловком положении перед зрителями.
«Десять песен — это 70 дней работы, а мне до магазина тяжело дойти сто метров. Я лежу, и у меня в голове трещит, и это каждый день перед сном», — рассказал артист.Ранее Андрей Губин раскритиковал концерты Сергея Жукова.