«Это будет масштабно»: Лариса Долина готовит театральную премьеру и большой тур
Певица Лариса Долина анонсировала концертный тур и театральную премьеру
Народная артистка России Лариса Долина готовит сразу несколько творческих проектов. Как сообщил ТАСС директор певицы Сергей Пудовкин, Лариса Александровна сейчас работает над премьерой новых песен и участвует в создании масштабной театральной постановки.
Пудовкин рассказал, что Долина представит новую программу в городах России.
«Будет большой концертный тур с новой программой, большая театральная постановка», — заявил продюсер.Представитель артистки намеренно обратил внимание публики на творческие планы Долиной. Это произошло после завершения громкого судебного разбирательства, касающегося недвижимости артистки. Пудовкин подчеркнул, что нужно уделять внимание творчеству, а не «квартирному вопросу».
Ранее директор Ларисы Долиной назвал для певицы тему квартиры «больной на всю жизнь».