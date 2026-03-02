Достижения.рф

«Это будет масштабно»: Лариса Долина готовит театральную премьеру и большой тур

Певица Лариса Долина анонсировала концертный тур и театральную премьеру
Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина готовит сразу несколько творческих проектов. Как сообщил ТАСС директор певицы Сергей Пудовкин, Лариса Александровна сейчас работает над премьерой новых песен и участвует в создании масштабной театральной постановки.



Пудовкин рассказал, что Долина представит новую программу в городах России.

«Будет большой концертный тур с новой программой, большая театральная постановка», — заявил продюсер.
Представитель артистки намеренно обратил внимание публики на творческие планы Долиной. Это произошло после завершения громкого судебного разбирательства, касающегося недвижимости артистки. Пудовкин подчеркнул, что нужно уделять внимание творчеству, а не «квартирному вопросу».

Ранее директор Ларисы Долиной назвал для певицы тему квартиры «больной на всю жизнь».

Ольга Щелокова

