«Меня никуда не брали»: Киркоров рассказал, кто научил его петь

28 ноября 2025, 11:26

Киркоров рассказал, что его научила петь педагог из Гнесинки

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Филипп Киркоров, возглавив жюри Всероссийского музыкального конкурса «Пой в душе», рассказал о своем непростом пути к славе. Подробности приводит kp.ru.





Артист признался, что в юности педагоги сомневались в его способностях, а некоторые даже говорили, что у него нет голоса. Будущего «поп-короля» также отказывались принимать в ГИТИС и Музыкальное училище имени Гнесиных.

«У меня был замечательный педагог по вокалу в Гнесинке — Маргарита Иосифовна Ланда, которая меня учила петь. Учила и научила, — поделился Киркоров. — Это, пожалуй, единственный педагог, которому я буду обязан всю жизнь, потому что, когда меня никуда не брали, <…> она единственная в меня поверила».

«На телевидение меня тогда пригласили впервые, я ужасно волновался и даже не помнил, как спел. <…> Очень приятно было увидеть себя на экране, да еще знать, что это показывают на всю страну. Конечно, в глубине души я ожидал, что наутро, как это бывает, проснусь знаменитым — ну там, кофе в постель, «Мерседес» к подъезду! И был неприятно удивлен, что ничего такого не случилось», — вспомнил Киркоров.

«Поэтому в моем детском сознании вылепились два кумира, с которыми я очень хотел познакомиться. Первый автограф я взял у Константина Райкина, который написал после концерта в ЦДРИ: «Филипп, приходи в «Современник», давай дружить». Мне тогда было лет девять», — ностальгирует певец.