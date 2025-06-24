«Я за свою жизнь уже наснималась»: Алла Пугачева и Максим Галкин* прилетели в Италию
Алла Пугачева и Максим Галкин* прилетели в Рим и устроили фотосессию на крыше
Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* отправились в путешествие по Европе. Супруги остановились в Риме.
Певица решила сфотографировать Галкина*, но случайно сняла видео. На опубликованном в соцсети ролике шоумен позировал на крыше, а Пугачева советовала ему как лучше встать.
Затем Галкин* предложил сделать несколько снимков Алле Борисовне, однако та категорически отказалась.
«Нет, я не хочу. Я за свою жизнь уже наснималась», — заявила Пугачева.
Стоит отметить, что это видео в блоге Галкина* вызвало волну критики. Интернет-пользователи поинтересовались, почему звездное семейство отдыхает в Италии, а не в Израиле.
*Признан иноагентом на территории РФ
**Запрещен в РФ