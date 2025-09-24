Дизайнерский теплоход и элитный алкоголь: раскрыто, сколько рэпер Гуф потратил на празднование дня рождения
Рэпер Гуф потратил около четырех миллионов рублей на празднование своего дня рождения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Алексей Долматов отметил свое 46-летие на дизайнерском теплоходе «Морис». Судно обычно не сдается в аренду из-за плотного расписания речных прогулок, но для состоятельных клиентов и тех, кто хочет отпраздновать с размахом, могут сделать исключение. Стоимость аренды на 5 часов составляет 1,5 миллиона рублей. Однако вечеринка у Гуфа длилась около шести часов, что потребовало дополнительных расходов.
Помимо аренды теплохода, Алексей потратил еще более 1,5 млн рублей на фуршет и алкоголь, включая дорогие виски, вино и шампанское. Примерно 300–400 тысяч рублей ушло на оплату работы диджея и другого технического персонала. В программе вечера было выступление Гуфа, Басты и других рэперов, которые исполнили свои старые треки в формате караоке.
Среди гостей замечены такие знаменитости, как Баста, HammAli & Navai и Алёна Водонаева.
Читайте также: