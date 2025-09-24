Дизайнерский теплоход и элитный алкоголь: раскрыто, сколько рэпер Гуф потратил на празднование дня рождения

24 сентября 2025, 12:36

SHOT: Рэпер Гуф потратил около 4 млн рублей на празднование своего дня рождения

Алексей Долматов (Гуф) (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Рэпер Гуф потратил около четырех миллионов рублей на празднование своего дня рождения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.