Актер Алексей Чадов собрался обанкротить компанию жены бывшего друга Максима Боева

24 сентября 2025, 01:23

Алексей Чадов и Лейсан Галимова (Фото: Instagram* @alexeychadovofficial)

Актер Алексей Чадов намерен инициировать процедуру банкротства компании «Викинг СТ» после предстоящего апелляционного суда по делу о фильме «За Палыча!». Об этом он сообщил журналистам NEWS.ru на премьере комедии «(Не)искусственный интеллект».





В материале отмечается, что владельцем «Викинг СТ» является Ирина Боева. Напомним, что в июле Чадов выиграл дело против ее супруга, продюсера Максима Боева.



Артист больше года судился с бывшим другом из-за кинокартины «За Палыча!». Причиной конфликта стало то, что Алексей не получил свой гонорар, когда фильм вышел в прокат. Суд обязал Боева выплатить актеру 61 миллион рублей основного долга, а также 13 миллионов рублей неустойки.





«Сейчас у нас апелляционный суд, в октябре, на котором, надеюсь, мы победим. И дальше будем проводить мероприятие по банкротству компании. Посмотрим», — поделился Чадов планами в беседе с NEWS.ru.