DJ Smash поздравил своего друга Эдриана Броуди с «Оскаром» и показал совместные фото

Андрей Ширман/ DJ Smash (Фото: Инстаграм* @djsmash)
Музыкант Андрей Ширман, который выступает под псевдонимом DJ Smash, поздравил Эдриана Броуди с получением «Оскара» и опубликовал архивные снимки с актером. Он поделился целой серией фотографий с артистом в соцсетях.
Стоит напомнить, что на недавней церемонии «Оскар» Броуди получил награду за лучшую мужскую роль в картине «Бруталист». Фанаты, друзья и коллеги поздравляют селебрити и по сей день. В их числе оказался российский диджей.
Андрей Ширман/ DJ Smash и Эдриан Броуди(Фото: Инстаграм* @djsmash)
На фотографиях диджей и артист улыбались, корчили смешные лица. Они обнимались на ковровой дорожке, слушали музыку на яхте, веселились на концерте и ели на борту частного самолета. Фанатам показалось, что Броуди и Ширман действительно весьма хорошо и близко общаются.
Читайте также:
Девушка Павла Дурова новыми фото опровергла слухи о беременности
«Если хотите поругаться, назовите меня Димой»: Митя Фомин объяснил отказ от настоящего имени
«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Поздравляю от души своего невероятно талантливого друга с премией «Оскар», как лучший актер (уже дважды). Не передать словами, как мы рады за тебя, дорогой друг», — написал Андрей и добавил смайлики-сердечки.
Андрей Ширман/ DJ Smash и Эдриан Броуди(Фото: Инстаграм* @djsmash)
На фотографиях диджей и артист улыбались, корчили смешные лица. Они обнимались на ковровой дорожке, слушали музыку на яхте, веселились на концерте и ели на борту частного самолета. Фанатам показалось, что Броуди и Ширман действительно весьма хорошо и близко общаются.
Читайте также:
Девушка Павла Дурова новыми фото опровергла слухи о беременности
«Если хотите поругаться, назовите меня Димой»: Митя Фомин объяснил отказ от настоящего имени
«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева