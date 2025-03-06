«Если хотите поругаться, назовите меня Димой»: Митя Фомин объяснил отказ от настоящего имени

Митя Фомин (фото: Telegram @mitya_fomin)
51-летнего Митю Фомина на самом деле зовут Дмитрий. Однако певец наотрез отказывается выступать под своим настоящим именем.
«Когда меня спрашивают, как долго ещё я планирую быть Митей, то я не понимаю вопроса. Внутри-то я себя ощущаю на 19! Меня уже называют и дядя Митяй, и Дмитрием Анатольевичем, и я все имена приемлю. Но если хотите со мной разругаться, просто назовите меня Димой, и вот тогда мы навсегда расстанемся», – пояснил исполнитель хита «Все будет хорошо».Артист рассказал, что его детство прошло в Новосибирске, где его всегда называли Митей. Так делали как родители, так и друзья, поэтому Фомин привык именно к такому обращению.
Певец подчеркнул, что нельзя отбирать у людей право выбирать имена. К тому же, продолжил Фомин, он носит очень литературное имя.
«Никогда вы не найдёте ни у Бунина, ни у Чехова, ни у Достоевского Димы в их произведениях. Всегда Митя! Митя Карамазов, «Митина любовь», – подчеркнул артист.Читайте также:
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