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«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается

Бузова поблагодарила сестру за подарок только спустя два месяца после дня рождения
Анна и Ольга Бузовы (фото: Telegram @annabuzova1)

Анна и Ольга Бузовы (фото: Telegram @annabuzova1)

Ольга Бузова после нескольких неприятных ссор перестала общаться с младшей сестрой. Какое-то время певица даже не виделась с близкой родственницей, а сейчас они встречаются только по праздникам.
20 января Ольга отметила свой день рождения, на который пригласила и Анну. А сегодня, спустя больше месяца внезапно обратилась к ней и поблагодарила за подарок.

Бузова была настолько занята, что добралась до презента только сейчас. Выяснилось, что Анна преподнесла ей в подарок сильную рубашку. Ольга примерила её, поблагодарила сестру и даже назвала её «лапой».

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#семья
#конфликт
Наташа Королёва и Елена Воробей помыли полы в Кремле своими платьями
06 марта 2025, 19:13

Наташа Королёва (фото: Telegram @korolevastar)

Перед Международным женским днём Наташа Королёва традиционно устроила праздничный концерт-девичник, на который пригласила своих подруг – Татьяну Овсиенко, Ирину Салтыкову, Зару и Елену Воробей.
В какой-то момент прямо на сцене перед зрителями последняя упала на колени и начала мыть пол.

«С этого я начинала: такими были мои первые шаги в шоу-бизнесе», – заявила Воробей.
Елена Воробей (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Поддержать подругу решила Королёва. Она увидела, что делает Елена, последовала её примеру и тоже стала вытирать пол своим платьем.

«Сцену я ещё в Кремле не мыла», – в шутку заявила Наташа.
В одном из номеров певица появилась перед зрителями в спортивном костюме с надписью «СССР». После выступления она объяснила журналистам, что выбор на него пал неслучайно. Сейчас Наташа всё чаще вспоминает своё детство, когда ей было хорошо. Она мечтает вернуть то время.

«Чтобы мы вновь жили и радовались жизни. И чтобы во всем мире не было никаких конфликтов. Дай бог, так и будет. Сейчас наметились позитивные изменения», – отметила Королёва.
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«Мне уже плохо, но я ее доедаю сам»: Прохор Шаляпин спрятал коробку пирожных от детей в Кремле
06 марта 2025, 19:03

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Певец Прохор Шаляпин перед концертом в Кремле съел целую коробку пирожных и не стал делиться сладостями с детьми. 41-летний артист запечатлел себя в гримерке в гордом одиночестве. Видео он опубликовал в своем личном блоге.
Шаляпин нередко снимает видео для соцсетей и делится историями, которые происходят в его творческой жизни. Прохор выложил видео из гримерки в Кремле, где собирался выступать. На столе у Артиста стояла коробками с пирожными, уже наполовину пустая. Исполнитель признался, что прячется от детей и планирует съесть все сладости сам.

Шаляпин отметил, что сладкое детям есть — вредно.

«Я доедаю вот эту коробку пирожных. Мне уже плохо, но я ее доедаю сам. От детей спрятал, чтобы они ни в коем случае не увидели эти пирожные и не напали на них. Вкусно, все сам съем. Спрятал от детей пирожные ― сделал доброе дело, ведь сладкое опасно», — высказался Прохор.

Ранее Прохор Шаляпин снова сошелся с бывшей супругой Ларисой Копенкиной.

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Певица Mona призналась, что боится забеременеть от Эльдара Джарахова

Родила сына от коллеги: звезда сериала «Черная любовь» впервые стала мамой

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#певец
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#сладости
#кремль
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Певица Mona призналась, что боится забеременеть от Эльдара Джарахова
06 марта 2025, 18:54

Эльдар Джарахов и Mona (фото: Telegram @dzharakhov1)

Девушку Эльдара Джарахова тревожат мысли о ребёнке. Mona (Дарья Кустовская) хочет успешно сочетать материнство и карьеру.
Певица и блогер счастливы в отношениях. Они стараются быть откровенными друг с другом и выстроить здоровые отношения, основанные на любви и принятии. Возлюбленные часто говорят о совместном будущем.

28-летняя Mona не скрывает, что испытывает смешанные чувства, задумываясь о будущих детях. Певица с трепетом относится к своему успеху и музыке, поэтому не хочет разрываться между воспитанием ребёнка и карьерой. Она мечтает гармонично сочетать все важные для неё сферы жизни.

«Я боюсь рожать, если честно. Я очень боюсь стать мамой, прямо жутко. Вот если я сейчас, допустим, от Эльдара забеременею – мы это обсуждали – помимо ребёнка, есть дело всей жизни. Не хочется ставить это на весы, чтобы что-то перевешивало», – поделилась Кустовская.
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Родила сына от коллеги: звезда сериала «Черная любовь» впервые стала мамой
06 марта 2025, 18:47

Неслихан Атагюль (Фото: Инстаграм* @neslihanatagul)

Турецкая актриса Неслихан Атагюль родила первенца. Об этом сообщил журнал Birsenaltuntas. У влюбленных появился сын. С матерью и малышом сейчас все хорошо.
Отмечалось, что звезда турецкого сериала «Черная любовь» радуется материнству. В социальных сетях звезду поздравили фанаты.

«Искренние поздравления семье Неслихан и Кадир! Дождались своего первого сыночка, первого мальчика в семье»; «Несли, так хочется увидеть вас с малышом», — написали поклонники под последней публикацией Неслихан.

До рождения сына Атагюль рассказала в своем блоге, что собиралась скрывать беременность, но ей помешали папарацци. Они сфотографировали артистку с округлившимся животом.

Муж и по совместительству коллега Неслихан Кадир Догулу помогал любимой весь период беременности. Он окружил артистку теплотой и заботой.

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«Это мой ребенок»: Алексей Чадов раскрыл, зачем судится с бывшим другом и партнером
06 марта 2025, 18:24

Алексей Чадов (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)

Российский актер Алексей Чадов заявил, что собирается отстаивать в суде по иску против экс-партнера по бизнесу и друга Максима Боева свою честь, в первую очередь как продюсера и автора, сообщило издание NEWS.ru.
Чадов поделился, что считает патриотическую фильм «ЗА ВДВ» своим детищем. Еще Алексей отметил, что планирует вернуть себе не только доброе имя, но и потерянные средства.

«Потому что, во-первых, средства, которые мы здесь пытаемся вернуть, свои честно заработанные финансы, деньги, — это те средства, на которые живет моя семья. И с этого проекта мы уже два года почти ничего не получаем. Я потратил время, я работал два года, я не снимался как актер», — откровенничал артист.

Алексей рассказал, что ​из-за работы над фильмом отодвигал все дела в сторону, в том числе семейные.

Чадов обратил внимание, что во время работы над картиной Боев уехал в родной Красноярск и оставил его одного. Алексей подчеркнул, что продолжил заниматься запуском, а всю работу «вытягивал» сам.

«У меня есть очень много что рассказать и доказать. Это мой ребенок, это мой проект, и я отстаиваю здесь свою честь и достоинство, в первую очередь как продюсера, как автора», — добавил артист.

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