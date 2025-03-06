«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается

Анна и Ольга Бузовы (фото: Telegram @annabuzova1)
Ольга Бузова после нескольких неприятных ссор перестала общаться с младшей сестрой. Какое-то время певица даже не виделась с близкой родственницей, а сейчас они встречаются только по праздникам.
20 января Ольга отметила свой день рождения, на который пригласила и Анну. А сегодня, спустя больше месяца внезапно обратилась к ней и поблагодарила за подарок.
Бузова была настолько занята, что добралась до презента только сейчас. Выяснилось, что Анна преподнесла ей в подарок сильную рубашку. Ольга примерила её, поблагодарила сестру и даже назвала её «лапой».
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Бузова была настолько занята, что добралась до презента только сейчас. Выяснилось, что Анна преподнесла ей в подарок сильную рубашку. Ольга примерила её, поблагодарила сестру и даже назвала её «лапой».
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Анастасия Чинкова