DJ SMASH впервые показал лицо годовалого сына – фото

Андрей Ширман и Анастасия Кривошеева (фото: Instagram* @djsmash)
У Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ SMASH, в прошлом году родился сын. 42-летний музыкант впервые показал ребёнка, которому исполнился один год.
Артист счастлив в браке с моделью Анастасией Кривошеевой, с которой он начал встречаться в 2011 году. Они познакомились на борту самолёта и долгое время урывками виделись в разных странах. Влюблённые несколько раз расставались, но затем поняли, что не могут жить друг без друга и поженились. В браке родились двое детей – дочь Серафима и сын Михаил.
Андрей Ширман и Анастасия Кривошеева с сыном (фото: Instagram* @djsmash)
DJ SMASH не показывал в соцсетях сына. Однако решился сделать это, когда мальчику исполнился один год. В честь праздника супруги установили дома фотозону с надувными шарами. Мальчику вручили игрушечный автомобиль в ретро-стиле. Также на фото попала 4-летняя сестрёнка именинника.
В комментариях большинство подписчиков указали, что мальчик похож на отца.
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*запрещён в РФ
Андрей Ширман и Анастасия Кривошеева с сыном (фото: Instagram* @djsmash)
DJ SMASH не показывал в соцсетях сына. Однако решился сделать это, когда мальчику исполнился один год. В честь праздника супруги установили дома фотозону с надувными шарами. Мальчику вручили игрушечный автомобиль в ретро-стиле. Также на фото попала 4-летняя сестрёнка именинника.
«Михаилу Ширману сегодня исполнился год! Можно теперь и вам его показать во всей красе! Ну что, на кого похож? Ждём ваш ответ! Сынуля, мы тебя очень любим! Рады за тебя, что у тебя такие классные родители. Расти большой, умный и здоровый», – написал исполнитель.Фото: Instagram* @djsmash
В комментариях большинство подписчиков указали, что мальчик похож на отца.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова