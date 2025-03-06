Юная Камила Валиева подогрела слухи о романе с 31-летним Никитой Нестеровым – кажется, всё серьёзно

Камила Валиева (фото: Telegram @kamilavalieva26official)
Уже около месяца в сети обсуждают предполагаемый роман 18-летней Камилы Валиевой с хоккеистом, который на 13 лет старше неё. Сначала пара вместе отпраздновала День всех влюблённых, а накануне фигуристка посетила матч между командами ЦСКА и СКА и поддержала 31-летнего Никиту Нестерова.
Папарацци засняли Валиеву на трибуне ледовой арены. Она был в чёрной водолазке и белом шерстяном пальто. Образ спортсменка дополнила аккуратной причёской и макияжем с акцентом на глаза. На снимке Камила не выглядит счастливой, поскольку команда Нестерова потерпела поражение. Говорят, что ледовую арену фигуристка покинула позже остальных и в компании хоккеиста.
Валиева пока никак не комментирует отношения со спортсменом, который ранее со скандалом развёлся и имеет двоих детей. В 2015 году Нестеров взял в жёны дочь владельца горнолыжного курорта «Солнечная долина» Екатерину Сиротину. Спустя шесть лет брак распался, а в 2022 году суд арестовал часть имущества хоккеиста из-за долгов по алиментам.
Читайте также:
«Зачем тебе старикан с прицепом?»: в соцсетях бурно обсуждают «свадебные фото» Камилы Валиевой
В сети распространяются слухи о романе 18-летней Камилы Валиевой с 31-летним хоккеистом ЦСКА
Экс-врач сборной Шветский назвал источник данных о 60 препаратах в деле Валиевой
Валиева пока никак не комментирует отношения со спортсменом, который ранее со скандалом развёлся и имеет двоих детей. В 2015 году Нестеров взял в жёны дочь владельца горнолыжного курорта «Солнечная долина» Екатерину Сиротину. Спустя шесть лет брак распался, а в 2022 году суд арестовал часть имущества хоккеиста из-за долгов по алиментам.
Читайте также:
«Зачем тебе старикан с прицепом?»: в соцсетях бурно обсуждают «свадебные фото» Камилы Валиевой
В сети распространяются слухи о романе 18-летней Камилы Валиевой с 31-летним хоккеистом ЦСКА
Экс-врач сборной Шветский назвал источник данных о 60 препаратах в деле Валиевой
Анастасия Чинкова