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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Юная Камила Валиева подогрела слухи о романе с 31-летним Никитой Нестеровым – кажется, всё серьёзно

Юная Камила Валиева подогрела слухи о романе с 31-летним Никитой Нестеровым – кажется, всё серьёзно

Камила Валиева подогрела слухи о романе с 31-летним Никитой Нестеровым
Камила Валиева (фото: Telegram @kamilavalieva26official)

Камила Валиева (фото: Telegram @kamilavalieva26official)

Уже около месяца в сети обсуждают предполагаемый роман 18-летней Камилы Валиевой с хоккеистом, который на 13 лет старше неё. Сначала пара вместе отпраздновала День всех влюблённых, а накануне фигуристка посетила матч между командами ЦСКА и СКА и поддержала 31-летнего Никиту Нестерова.
Папарацци засняли Валиеву на трибуне ледовой арены. Она был в чёрной водолазке и белом шерстяном пальто. Образ спортсменка дополнила аккуратной причёской и макияжем с акцентом на глаза. На снимке Камила не выглядит счастливой, поскольку команда Нестерова потерпела поражение. Говорят, что ледовую арену фигуристка покинула позже остальных и в компании хоккеиста.

Валиева пока никак не комментирует отношения со спортсменом, который ранее со скандалом развёлся и имеет двоих детей. В 2015 году Нестеров взял в жёны дочь владельца горнолыжного курорта «Солнечная долина» Екатерину Сиротину. Спустя шесть лет брак распался, а в 2022 году суд арестовал часть имущества хоккеиста из-за долгов по алиментам.

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В сети распространяются слухи о романе 18-летней Камилы Валиевой с 31-летним хоккеистом ЦСКА

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«Оставьте бабушку в покое»: Джигурда заявил о святости Пугачевой
Джигурда вступился за Пугачеву
06 марта 2025, 09:50

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Актер Никита Джигурда призвал россиян прекратить осуждать Аллу Пугачеву, которая покинула страну после начала спецоперации, и назвал ее святой по сравнению с другими артистами, предавшими родину.
По словам Джигурды, Пугачева является исключением из тех артистов, которые уехали за границу и поливают оттуда грязью собственную родину.

«По сравнению с тем, что говорят в адрес нашей страны Невзоров*, Макаревич* или тот же Борис Гребенщиков*, она святая. Оставьте бабушку в покое. Я категорический противник [того], чтобы Пугачеву наказывали», — заявил Джигурда в беседе с NEWS.ru.

Он также выразил мнение, что некоторые российские артисты получали западные гранты за критику страны. Однако отметил, что Пугачевой это не нужно.

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*внесены Минюстом РФ в список иноагентов

****запрещён в РФ
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#рф
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«Устраивала вечеринки, похлеще голых»: Внучка Раисы Максимовой раскрыла тайны бабушки
06 марта 2025, 09:45

Раиса Максимова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

После смерти звезды МХТ Раисы Максимовой родственники начали раскрывать все ее тайны. Так, внучка артистки, Елена Гриневич, заявила, что бабушка вместе с Еленой Прокловой устраивала мероприятия похлеще, чем «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой.
В студии программы «Малахов» Гриневич рассказала, что за Максимовой в молодости ухаживали политики, чиновники и известные артисты, в том числе Табаков и Ефремов.

Она также добавила, что бабушка рассказывала ей много интересных историй из молодости.

«В СМИ обсуждаются эти голые вечеринки. Мне бабушка рассказывала, что в то время они были намного мощнее. Она хорошо общалась с Прокловой, и они устраивали вечеринки похлеще, чем те, которые сейчас у всех на устах. Они были тоже закрытые, там присутствовали люди из театра, VIP-персоны. Бабушка рассказывала много пикантных моментов», — рассказала внучка Максимовой.

Однако, несмотря на уговоры Андрея Малахова, Гриневич подробностей этих мероприятий приводить не стала.

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«Ничего не понимаете!»: Сергей Соседов ответил на требования зрителей выгнать Кудрявцеву из шоу «Суперстар!»
Соседов вступился за Кудрявцеву после требований изгнать её из шоу «Суперстар!»
06 марта 2025, 09:33

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Музыкальный критик Сергей Соседов обвинил телезрителей в непонимании процесса съёмок и законов жанра после того, как они обрушились с критикой на одного из членов жюри Леру Кудрявцеву и даже требовали изгнать её из проекта.
По его словам, на телеэкране, «с дивана», всё видится совсем не так, как реально происходит в студии, на сцене и в момент обсуждения номеров. Даже сами выступления артистов через экран воспринимаются иначе, чем их видят судьи в реальный момент времени, сказал критик в беседе с изданием URA.RU.

«Одно дело, когда ты сидишь там и видишь номера, как они есть, являясь частью большого шоу. Совсем другое дело — видеть телеверсию программы в эфире. Когда ты сидишь на диване, ты уже смотришь по-другому, как сторонний наблюдатель», — сказал Сергей.

Он не разделяет недовольство зрителей Лерой Кудрявцевой, которую часто обвиняют в необъективности, а также в том, что она высокомерно и с издёвкой относится к своим другим членам жюри. Например, старших коллег Малежика и Муромова она называла «дядей Славой» и «дядей Мишей». Недавно телеведущая после выступления Сергея Челобанова сцепилась и с самим Соседовым и даже нецензурно обругала его.

Критик заявил, что совсем не обижается на Кудрявцеву, а ссоры и даже ругань среди участников проекта — это тоже часть съёмочного процесса и один из элементов шоу.

«Это все ерунда. Она, конечно, потом сказала мне дежурно: "Извини". Но я и не в обиде на нее. Мы же должны взаимодействовать друг с другом. Шутки, споры — они нужны в жюри и случаются очень часто», — добавил Сергей.

Он также подчеркнул, что члены жюри, как и все участники телепроекта, находятся «внутри шоу», а зрителям доступно лишь то, что показали режиссеры монтажа.

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#артист
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Актёр Евгений Миронов экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем
SHOT: Актёр Евгений Миронов госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем
06 марта 2025, 08:04

Евгений Миронов (Фото: emironov.ru)

Известный советский и российский актёр театра и кино госпитализирован в медицинское учреждение в Москве. Причиной стали серьёзные проблемы с сердцем.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. По информации корреспондентов, началось всё с того, что народный артист России, Чечни и Республики Башкортостан обратился к врачам с жалобами на заметное ухудшение самочувствия. У него начались резкие скачки артериального давления, периодически наступало онемение конечностей.

При тщательном обследовании у Миронова выявили нарушения сердечного ритма, вызванные нестабильным артериальным давлением. Его тут же экстренно поместили в стационар и назначили необходимую терапию.

Сам актёр рассказал, что из-за сильных нагрузок и физического и эмоционального напряжения он уже около года принимает снотворное и успокоительные препараты. Из-за постоянных навязчивых мыслей о работе у него начались тревожные расстройства и бессоница.

Актёр провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное углублённое обследование.

В кино Евгений Миронов дебютировал в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Но заметили его в следующем году после съёмок в картине «Делай — раз!», где они с Владимиром Машковым сыграли героев-антагонистов, после чего карьера обоих резко пошла в гору.

Сейчас на счету Миронова множество театральных и киноролей, он выступает не только как актёр, но и как режиссёр и продюсер. Артист является многократным обладателем театральных, телевизионных и кинопремий, таких как «Ника». «Золотая маска», «ТЭФИ», «Золотой орёл», «Хрустальная Турандот».

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Бывший участник «Руки Вверх!» Потехин: SHAMAN'а быстро забудут. Переживаю за таких артистов, столько пафоса
06 марта 2025, 05:51

Сергей Жуков и Алексей Потехин (Фото: «ВК»/Алексей Потехин)

Бывший участник известной группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин поделился своим мнением о новых хитах, а также прокомментировал момент большой популярности SHAMAN'а. По мнению певца, 33-летнего Ярослава Дронова в скором времени могут просто забыть.
Музыкант считает, что для создания топовой композиции особенно важна личность исполнителя. Для подтверждения своих слов Алексей привел Григория Лепса.

«Сколько у него было песен, но все равно есть вещи, которые подходят именно под его типаж. „Рюмка водка на столе…“ — понятно, что это Лепс», — говорит Потехин.

По словам певца, современные исполнители не имеют подходящего образа. К тому же общественность не может вспомнить ни одного трека молодых звезд.

Фото: «ВК»/Алексей Потехин

К тому же Потехин прокомментировал популярность SHAMAN'а. Об исполнителе заговорили в ходе шоу «Легенда» канала RTVI. Ярослава Дронова вспомнили после слов Алексея о современных музыкантах.

«Я, честно, даже переживаю иногда за таких артистов, потому что столько пафоса в это вложено. А спроси у девчонки любой: „Знаешь этого исполнителя? А чего он поет?“ Она не ответит, напеть невозможно. Если этого артиста не рекламировать, его быстро забудут, потому что он ни с чем не ассоциируется. Приятная внешность, все работает отлично, а вот не крутить его буквально полгода, и люди вообще даже не вспомнят, что такой человек был», — заявил Потехин.

«При взгляде на него я наполняюсь теплым ощущением нежности»: Певица Елка рассказала о своей личной жизни
«При взгляде на него я наполняюсь теплым ощущением нежности»: Певица Елка рассказала о своей личной жизни

Алексей ушел из группы «Руки Вверх!» в 2006 году. Как пишут Starhit, все из-за амбиций Сергея Жукова, который желал развиваться дальше один. При этом сам Потехин продолжил заниматься творчеством и создал свою музыкальную группу.

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