«Я наблюдала их историю любви с самого начала»: Анастасия Уколова рассказала о Юре Борисове и его жене

Юра Борисов и Анна Шевчук (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Анастасия Уколова рассказала о личной жизни номинанта на «Оскар». Актриса знакома с Юрой Борисовым со студенческих времён, а с его женой Анной Шевчук и вовсе жила в одном общежитии в комнатах напротив, поэтому знает их историю любви с самого начала.
97-я церемония вручения премии «Оскар» не оставила равнодушными многих россиян, поскольку впервые в истории кинопремии на неё был номинирован российский актёр. Несмотря на то, что Борисову не удалось получить статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана», к нему обратился роберт Дауни-младший, который заверил, что актёра ждёт большое будущее в кино.
Анастасия Уколова на премьере сериала «Цыгане. Улица Шекспира» заявила, что считает Борисова достойным номинации на главную кинопремию. Актриса ранее работала с Юрой на съёмках фильма «Капитан Волконогов бежал».
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Анастасия Уколова на премьере сериала «Цыгане. Улица Шекспира» заявила, что считает Борисова достойным номинации на главную кинопремию. Актриса ранее работала с Юрой на съёмках фильма «Капитан Волконогов бежал».
«Мне кажется, только те люди, которые знают Юру давно, его однокурсники, друзья с детства, родители могут понять, что произошло. Потому что я видела Юру в институте, когда он был пацаном, таким бандитом, но при этом весёлым, добрым, обычным классным парнем. Мы жили в общаге с его женой Аней в комнатах напротив. И я видела, наблюдала их историю любви с самого начала», – рассказала Уколова в беседе с VOICE.Уколова подчеркнула, что Борисову удалось достичь успеха благодаря упорному труду и таланту. По совам Анастасии, Юра является дотошным актёром, который внимательно относится к съёмкам, всё досконально изучает, рисует эскизы и расклеивает листочки с текстом на съёмочной площадке.
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Анастасия Чинкова