«Длились 48 часов»: внук Кадышевой и её невестка едва не умерли при родах

Габриелла Мерман (Фото: Instagram*, @gabriella_me)
Невестка Надежды Кадышевой Габриелла Мерман сообщила, что её роды проходили очень тяжело, была угроза её жизни и жизни сына Леонарда. Об этом Габриелла рассказала «СтарХит».
В интервью девушка призналась, что супруг даже не прилетел на роды в Германию.
По словам Мерман, роды длились 48 часов. Во время операции ребёнок едва не умер, была угроза жизни и для неё самой. Несмотря на обстоятельства, Григорий запрещал ей делать эпидуральную анестезию.
В 2025 году стало известно, что Григорий Костюк не участвует в жизни сына и не помогает финансово. Габриелла Мерман убеждена, что когда-то влюбилась в афериста, который бросил её беременную в ОАЭ без денег.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
По словам Мерман, роды длились 48 часов. Во время операции ребёнок едва не умер, была угроза жизни и для неё самой. Несмотря на обстоятельства, Григорий запрещал ей делать эпидуральную анестезию.
«Не знаю, как бы все прошло в государственной клинике, куда меня отправлял Гриша. Он мне ещё и запрещал делать эпидуральную анестезию, просто издевался, мол, так надо. И я до сих пор к нему прислушивалась! Потому что в моей модели семьи мужчина — почти бог», — призналась невестка Кадышевой.Как выяснилось, Григорий даже не поздравил Габриеллу с рождением сына: он не позвонил ей после родов и не прислал цветы.
В 2025 году стало известно, что Григорий Костюк не участвует в жизни сына и не помогает финансово. Габриелла Мерман убеждена, что когда-то влюбилась в афериста, который бросил её беременную в ОАЭ без денег.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина