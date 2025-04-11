«Длились 48 часов»: внук Кадышевой и её невестка едва не умерли при родах

Скончавшегося в Таиланде рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, будут сегодня отпевать в храме Петра и Павла в Лефортово, а затем похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая и его последняя возлюбленная Кристина Лекси продолжают грызню между собой, хотя тело покойного ещё даже не предано земле.