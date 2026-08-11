Прохор Шаляпин призвал ввести госзапрет на имена Вайкуле и Пугачёвой в медиа
Певец Прохор Шаляпин предложил полностью исключить имена Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачёвой из российского медиапространства.
В разговоре с NEWS.ru шоумен заявил, что любое упоминание этих артисток только даёт им дополнительную рекламу.
«Не нужно обращать внимания на этих людей — несчастных, уже в возрасте. Оставить их в покое, пусть живут как хотят. И не писать о них вообще! Ввести на государственном уровне запрет на то, чтобы мы вообще что-то о них слышали. Страна легко обошлась без них!» — отметил Прохор.Ранее Шаляпин рассказал о своём уважении к народной эстраде и творчеству Надежды Кадышевой и Людмилы Зыкиной. При этом он резко отреагировал на идею «перевоспитывать» Лайму Вайкуле, которую обвиняют в русофобских высказываниях.