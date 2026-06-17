Для блогера Митрошиной запросили три года колонии по делу об отмывании 127 млн

17 июня 2026, 16:26

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В Тверском районном суде Москвы сегодня прозвучало требование обвинения по громкому делу блогера Александры Митрошиной. Прокурор запросил для нее реальный срок лишения свободы — три года колонии общего режима, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».