Для блогера Митрошиной запросили три года колонии по делу об отмывании 127 млн
В Тверском районном суде Москвы сегодня прозвучало требование обвинения по громкому делу блогера Александры Митрошиной. Прокурор запросил для нее реальный срок лишения свободы — три года колонии общего режима, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Гособвинение квалифицировало действия подсудимой по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере). Статья предусматривает максимальное наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Сама Митрошина на заседании признала свою вину в инкриминируемом деянии, но сделала это частично.
Напомним, что уголовное преследование в отношении блогера инициировали в январе текущего года. Следственные органы полагают, что Митрошина не доплатила в бюджет налоги на общую сумму свыше 127 миллионов рублей, после чего обналичила эти средства, направив их на покупку недвижимости в столице.
В рамках расследования девушку объявили в розыск. Задержание произошло в аэропорту Сочи, откуда ее этапировали в Москву для проведения следственных действий. С марта прошлого года Митрошина находится под домашним арестом, не имея возможности покидать пределы своего жилища.
Отметим, что это уже второе уголовное дело в отношении фигурантки. В 2023 году ее привлекали к ответственности по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда была та же сумма задолженности — 127 миллионов рублей. В тот период Митрошина заявляла о полном погашении долга перед Федеральной налоговой службой, однако это не предотвратило возбуждения нового дела о легализации средств.
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