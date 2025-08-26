«Для этого возраста норм»: Петросян шокировал поклонников болезненной худобой

26 августа 2025, 16:37

Евгений Петросян продемонстрировал резкие изменения во внешности

Евгений Петросян (Фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

79-летний юморист Евгений Петросян, отдыхающий в Турции, опубликовал в личном блоге новое фото, которое привлекло внимание резкими переменами в его облике.





На снимке артист, позирующий в шортах и свободной рубашке, выглядит заметно исхудавшим. Поклонники в комментариях к фотографии сразу обратили внимание на новую физическую форму знаменитости. Многие сделали комику комплименты, отметив его стройность, другие же оставляли смайлы в виде сердец.

«Отличного отдыха!», «Ну мужик», «Для этого возраста норм», — гласят комментарии под постом.