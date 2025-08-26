«Для этого возраста норм»: Петросян шокировал поклонников болезненной худобой
Евгений Петросян продемонстрировал резкие изменения во внешности
79-летний юморист Евгений Петросян, отдыхающий в Турции, опубликовал в личном блоге новое фото, которое привлекло внимание резкими переменами в его облике.
На снимке артист, позирующий в шортах и свободной рубашке, выглядит заметно исхудавшим. Поклонники в комментариях к фотографии сразу обратили внимание на новую физическую форму знаменитости. Многие сделали комику комплименты, отметив его стройность, другие же оставляли смайлы в виде сердец.
«Отличного отдыха!», «Ну мужик», «Для этого возраста норм», — гласят комментарии под постом.Артист проводит август в элитном отеле в Белеке в кругу семьи — с супругой Татьяной Брухуновой и детьми. Отмечается, что его жена регулярно делится кадрами с отпуска, а сам Петросян появляется в социальных сетях довольно редко, что сделало его новую публикацию особенно заметной.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.