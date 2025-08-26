«Садисты проклятые»: Звезда «Кармелиты» взорвалась из-за случая в детском саду

26 августа 2025, 14:36

Телеведущая Юлия Зимина публично осудила методы воспитания в детском саду

Юлия Зимина (Фото: Instagram* @yuliaziminaa)

Телеведущая Первого канала и актриса Юлия Зимина сообщила в личном блоге, что прекратила водить свою дочь в детский сад после четырёх дней посещения. Причиной такого решения стал конфликт с воспитателем.





По словам Зиминой, инцидент произошёл после того, как её дочь, закончив обед, поблагодарила сотрудницу детского сада. В ответ воспитатель, по утверждению актрисы, сделала ребёнку замечание.

«Сима ходила в садик на районе 4 дня. Некая Роза Юсуповна или Юсуфовна сказала: «Не надо нам тут твоих «спасибо». Молча встала из-за стола и иди!». Это после того, как Сима пообедала и сказала «спасибо». Ненавижу просто. Садисты проклятые», — рассказала артистка.