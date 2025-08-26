«Садисты проклятые»: Звезда «Кармелиты» взорвалась из-за случая в детском саду
Телеведущая Юлия Зимина публично осудила методы воспитания в детском саду
Телеведущая Первого канала и актриса Юлия Зимина сообщила в личном блоге, что прекратила водить свою дочь в детский сад после четырёх дней посещения. Причиной такого решения стал конфликт с воспитателем.
По словам Зиминой, инцидент произошёл после того, как её дочь, закончив обед, поблагодарила сотрудницу детского сада. В ответ воспитатель, по утверждению актрисы, сделала ребёнку замечание.
«Сима ходила в садик на районе 4 дня. Некая Роза Юсуповна или Юсуфовна сказала: «Не надо нам тут твоих «спасибо». Молча встала из-за стола и иди!». Это после того, как Сима пообедала и сказала «спасибо». Ненавижу просто. Садисты проклятые», — рассказала артистка.Актриса охарактеризовала произошедшее резко негативно. Свою публикацию она объяснила обеспокоенностью в связи с участившимися сообщениями о случаях непедагогичного поведения воспитателей в отношении детей.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.