«Это мешает жить»: Валерия сделала неожиданное признание о своих привычках

26 августа 2025, 13:56

Валерия раскрыла свою необычную дорожную привычку

Валерия Перфилова (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Певица Валерия в рамках проекта «Ответы Mail» для издания «Леди Mail» рассказала о некоторых своих привычках и чертах характера.





Среди прочего исполнительница ответила на вопрос о самой странной, по мнению окружающих, её привычке.

«Трудно свои привычки охарактеризовать как странные, но мой муж действительно считает, что у меня есть странная привычка — возить с собой весы, куда бы мы ни отправлялись», — рассказала певица.