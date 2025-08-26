«Это мешает жить»: Валерия сделала неожиданное признание о своих привычках
Певица Валерия в рамках проекта «Ответы Mail» для издания «Леди Mail» рассказала о некоторых своих привычках и чертах характера.
Среди прочего исполнительница ответила на вопрос о самой странной, по мнению окружающих, её привычке.
«Трудно свои привычки охарактеризовать как странные, но мой муж действительно считает, что у меня есть странная привычка — возить с собой весы, куда бы мы ни отправлялись», — рассказала певица.Как отметила Валерия, такая практика является распространенной. По её словам, весами в итоге часто пользуется и её муж. Кроме того, в интервью была затронута тема самовосприятия. Певица призналась, что хотела бы стать менее критичной по отношению к самой себе, пояснив, что это качество нередко мешает в жизни.
