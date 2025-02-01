Секс-зависимость, наркотики и эскорт-услуги: как сейчас живёт блогер Рома Желудь

Когда-то Рома Желудь был одной из ярчайших звёзд российского YouTube, привлекая внимание миллионов зрителей. Однако за публичным образом скрывались серьёзные личные проблемы, включая борьбу с зависимостью. Летом 2024 года блогер продал квартиру в Москве и сообщил, что ему осталось жить полгода. 1 февраля звезде интернета исполняется 29 лет. Чем сегодня занимается Желудь и как ему удалось справиться с наркотической зависимостью, расскажет «Радио 1».