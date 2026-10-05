«Настоящий отпуск»: Ольга Серябкина устроила гастрономический отдых

05 октября 2026, 18:49

Ольга Серябкина призналась в любви к мукбангам во время отдыха в Дубае

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Вторую половину сентября Ольга Серябкина провела в Дубае вместе с мужем и четырёхлетним сыном Лукой. Об этом она рассказала в соцсетях.





Певица призналась, что впервые за долгое время смогла по-настоящему отдохнуть от плотного рабочего графика.





«Кажется, впервые за долгое время у меня получился настоящий отпуск. Без постоянной гонки, без миллиона планов и без работы в голове... Море, долгие завтраки, сон, много времени вместе, нууу и мукбанки, конечно», — написала экс-солистка SEREBRO.