«Настоящий отпуск»: Ольга Серябкина устроила гастрономический отдых
Ольга Серябкина призналась в любви к мукбангам во время отдыха в Дубае
Вторую половину сентября Ольга Серябкина провела в Дубае вместе с мужем и четырёхлетним сыном Лукой. Об этом она рассказала в соцсетях.
Певица призналась, что впервые за долгое время смогла по-настоящему отдохнуть от плотного рабочего графика.
«Кажется, впервые за долгое время у меня получился настоящий отпуск. Без постоянной гонки, без миллиона планов и без работы в голове... Море, долгие завтраки, сон, много времени вместе, нууу и мукбанки, конечно», — написала экс-солистка SEREBRO.Во время каникул артистка позволяла себе любимые блюда и не ограничивала себя в еде. В соцсетях она публиковала фотографии с завтраков, на которых позировала с выпечкой и фруктами, а также показывала различные десерты. Кроме того, Серябкина рассказала, что увлеклась мукбангами — роликами, где люди едят перед камерой большие порции различных блюд.
Несмотря на гастрономические удовольствия, певица продолжала демонстрировать стройную фигуру. На снимках с пляжа Серябкина позировала в бикини, показывая свою форму. Судя по кадрам, насыщенный едой отдых никак не отразился на её привычном внешнем виде.