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«Колоссальная работа»: Яна Рудковская оценила масштабное шоу Ольги Бузовой

Яна Рудковская впечатлилась первым стадионным шоу Ольги Бузовой
Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Продюсер Яна Рудковская высоко оценила первое стадионное шоу Ольги Бузовой, которое прошло в Москве.



Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале, обратив особое внимание на эмоциональный эпизод, когда певица не сдержала слёз и рассказала о необходимости «собирать себя по кусочкам».

«Оля невероятная трудяга! Помню ещё её концерт в Крокусе — тоже было здорово! Сейчас видно, какая огромная работа была проделана. Такой труд под силу оценить только профессионалам. Да, работа проведена действительно колоссальная! Оля, ты молодец!» — написала Рудковская.
На подготовку масштабной программы у Бузовой ушло два года. Специально для концерта была построена трёхэтажная сцена, а также 200-метровая авансцена, которую назвали самой длинной в истории российских выступлений. При создании визуального оформления шоу использовали и технологии искусственного интеллекта.

За постановку хореографии отвечала Анна Соул, работающая в команде Анны Асти. При этом сама Бузова решила не приглашать других артистов и отказалась от дуэтов. Певица подчеркнула, что программа посвящена исключительно её собственному творческому пути, поэтому хотела провести шоу без участия звёздных гостей.

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