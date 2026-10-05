«Колоссальная работа»: Яна Рудковская оценила масштабное шоу Ольги Бузовой
Яна Рудковская впечатлилась первым стадионным шоу Ольги Бузовой
Продюсер Яна Рудковская высоко оценила первое стадионное шоу Ольги Бузовой, которое прошло в Москве.
Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале, обратив особое внимание на эмоциональный эпизод, когда певица не сдержала слёз и рассказала о необходимости «собирать себя по кусочкам».
«Оля невероятная трудяга! Помню ещё её концерт в Крокусе — тоже было здорово! Сейчас видно, какая огромная работа была проделана. Такой труд под силу оценить только профессионалам. Да, работа проведена действительно колоссальная! Оля, ты молодец!» — написала Рудковская.На подготовку масштабной программы у Бузовой ушло два года. Специально для концерта была построена трёхэтажная сцена, а также 200-метровая авансцена, которую назвали самой длинной в истории российских выступлений. При создании визуального оформления шоу использовали и технологии искусственного интеллекта.
За постановку хореографии отвечала Анна Соул, работающая в команде Анны Асти. При этом сама Бузова решила не приглашать других артистов и отказалась от дуэтов. Певица подчеркнула, что программа посвящена исключительно её собственному творческому пути, поэтому хотела провести шоу без участия звёздных гостей.