«Колоссальная работа»: Яна Рудковская оценила масштабное шоу Ольги Бузовой

05 октября 2026, 19:15

Яна Рудковская впечатлилась первым стадионным шоу Ольги Бузовой

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Продюсер Яна Рудковская высоко оценила первое стадионное шоу Ольги Бузовой, которое прошло в Москве.





Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале, обратив особое внимание на эмоциональный эпизод, когда певица не сдержала слёз и рассказала о необходимости «собирать себя по кусочкам».





«Оля невероятная трудяга! Помню ещё её концерт в Крокусе — тоже было здорово! Сейчас видно, какая огромная работа была проделана. Такой труд под силу оценить только профессионалам. Да, работа проведена действительно колоссальная! Оля, ты молодец!» — написала Рудковская.