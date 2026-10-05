«Всё пошло не так»: Лиза Моряк и Сарик Андреасян впервые опоздали на самолёт
Актриса Лиза Моряк рассказала о форс-мажоре в аэропорту
Лиза Моряк и Сарик Андреасян впервые в жизни опоздали на самолёт. Супруги собирались отправиться в путешествие, однако начало романтической поездки оказалось совсем не таким, как они планировали.
По словам 31-летней актрисы, авиакомпания около двух часов держала пассажиров в душном салоне, из-за чего супруги не успели на стыковочный рейс. В личном блоге Лиза с юмором рассказала о неожиданном форс-мажоре.
«Мы в первый раз в жизни опоздали на самолёт. А всё пошло не так, как я планировала», — поделилась актриса.Сарик заверил, что ситуацию удалось решить: билеты супругам поменяли, правда, с доплатой. К счастью, багаж тоже удалось сохранить.
«Мы сейчас сидим в аэропорту Стамбула», — рассказал режиссёр.Лиза не стала расстраиваться из-за произошедшего и пошутила, что всему когда-нибудь бывает первый раз.
«Надо путешествовать по миру, чтобы ссориться в самых топовых местах!» — с улыбкой заметила актриса.Лиза и Сарик поженились осенью 2022 года. В семье супругов растут трое детей: трёхлетняя Элизабет, годовалая Шарлиз и сын Эдмон, который родился 3 сентября этого года.