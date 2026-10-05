«Всё пошло не так»: Лиза Моряк и Сарик Андреасян впервые опоздали на самолёт

05 октября 2026, 19:42

Актриса Лиза Моряк рассказала о форс-мажоре в аэропорту

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Лиза Моряк и Сарик Андреасян впервые в жизни опоздали на самолёт. Супруги собирались отправиться в путешествие, однако начало романтической поездки оказалось совсем не таким, как они планировали.





По словам 31-летней актрисы, авиакомпания около двух часов держала пассажиров в душном салоне, из-за чего супруги не успели на стыковочный рейс. В личном блоге Лиза с юмором рассказала о неожиданном форс-мажоре.





«Мы в первый раз в жизни опоздали на самолёт. А всё пошло не так, как я планировала», — поделилась актриса.

«Мы сейчас сидим в аэропорту Стамбула», — рассказал режиссёр.

«Надо путешествовать по миру, чтобы ссориться в самых топовых местах!» — с улыбкой заметила актриса.