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«Для меня это большая ответственность»: Николай Цискаридзе объявил о возвращении на большую сцену

Николай Цискаридзе (Telegram @tsiskaridzenews)

Николай Цискаридзе (Telegram @tsiskaridzenews)

В первый день весны Николай Цискаридзе сделал заявление, приведшее в восторг его поклонников. Артист балета возвращается на большую сцену.
Правда Цискаридзе уточнил, что возвращается не в качестве танцора, а в роли театрального артиста. Он сыграет одну из главных ролей в спектакле по творчеству французского драматурга Жана-Батиста Мольера.

«Первый день весны! Знаю, что вы давно ждали творческих новостей. Сегодня в Московском художественном театре мы начали репетировать спектакль по пьесе Булгакова «Кабала Святош». Мольер – Константин Юрьевич Хабенский, Людовик – ваш Н.М., режиссёр – Юрий Квятковский», – сообщил Цискаридзе.
Николай Цискаридзе и Константин Хабенский (Telegram @tsiskaridzenews)

Также артист подчеркнул, что и выбор театра не случаен. С МХТ его связывают отношения ещё с 20 века, поскольку актёры Алла Шполянская и Олег Табаков сыграли в жизни Цискаридзе «колоссальную роль».

Премьер Большого театра и ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой неравнодушен к театральной сцене, однако считает риском решение согласиться на новую для себя роль.

«Я очень суеверен, никогда не люблю ничего говорить заранее, но, понимая реалии сегодняшнего дня, что всё тайное становится явным, хочу, чтобы вы узнали это от меня. И пока никого никуда не приглашаю. А только рискнул и сделал первый шаг…», – признался Цискаридзе.
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«Наткнулась на что-то волосатое»: Анастасия Волочкова рассказала о напугавшем её подарке на 8 марта
01 марта 2025, 13:46

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова обожает получать подарки. Однако один презент очень удивил балерину.
Бывшая прима-балерина Большого театра привыкла к повышенному вниманию к себе: она регулярно получает подарки от поклонников и таинственных ухажёров. Волочкова рассказала о презенте, который запомнится ей на всю жизнь.

В Международный женский день она увидела на крыльце своего особняка большую коробку с бантиком. Сначала она подумала, что это очередной подарок от ухажёра: именно в таких коробках балерине часто присылают цветы и различные угощения. Но, подойдя ближе, увидела надпись. Текст гласил, что предмет внутри очень хрупкий и доставать его нужно аккуратно. Анастасия с опаской начала раскрывать коробку.

«Я сразу засунула руку и наткнулась на что-то волосатое, испугалась даже, аж истерика началась. Но оказалось, что это была маленькая шотландская вислоухая кошечка. Мы её назвали Снежок, так как у нее белая мордочка. Это был самый лучший подарок в моей жизни на 8 марта. Такое прекрасное мурлыкающее чудо», – рассказала Волочкова в беседе с ОСН.
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#кошка
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У Илона Маска родился 14-й ребёнок
01 марта 2025, 13:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Пока американская писательница Эшли Сент-Клер через суд пытается доказать, что родила первенца от Илона Маска, его нынешняя возлюбленная заявила, что тоже родила ему сына.
39-летняя директор по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис написала в соцсети Х, что решение перестать скрывать рождение ребёнка – совместное. Сейчас пара также воспитывает трёхлетних близнецов и годовалую дочь.

«Обсудили с Илоном и в свете дня рождения прекрасной Аркадии решили, что будет лучше рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге напрямую. У него крепкое телосложение и золотое сердце. Я его очень люблю», – написала возлюбленная миллиардера.
Шивон также впервые раскрыла имя дочери и дату её рождения. Аркадия появилась на свет 28 марта 2024 года.

Напомним, что две недели назад Эшли Сент-Клер заявила, что её пятимесячный сын является ребёнком Илона Маска. Девушка призналась, что не хотела сообщать об этом, однако узнав, что таблоиды охотятся за информацией, поспешила опередить их. Пока что бизнесмен никак не отреагировал на это заявление.

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#сын
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«Мам, ты же не поёшь, ты орёшь»: Полина Гагарина ошарашена заявлением 7-летней дочери
01 марта 2025, 13:13

Полина Гагарина с дочерью (фото: Telegram @gagara1987official)

Полине Гагариной не привыкать к нападкам неравнодушных подписчиков, однако удар пришёл, откуда не ждали. Семилетняя дочь певицы неожиданно раскритиковала пение мамы.
Артистка нечасто говорит о близких, однако иногда радует поклонников интересными историями из жизни семьи. Роль мамы у Гагариной всегда тесно переплетается с ипостасью певицы, а совмещать две обязанности не всегда легко.

За двадцать лет карьеры Полина привыкла к критике и уже не обращает внимание на заявления хейтеров, однако она совсем не ожидала, что недоброжелатели обретут поддержку в лице её дочери. Девочка устала, что мамы постоянно нет дома и как-то позвонила ей перед концертом, попросив побыстрее вернуться.

У Мии случилась истерика и она требовала, чтобы мама немедленно вернулась и уложила её спать. Гагарина поспешила успокоить дочь, заверив, что весь следующий день проведёт рядом с ней. Также певица пыталась объяснить, что люди уже купили билеты на концерт и ждут, чтобы она им спела.

Однако школьница не унималась и на эмоциях выдала: «Ну ты же не поёшь, ты орёшь». Этой фразой она поддержала многих недоброжелателей, которые сомневаются в вокальных способностях Гагариной. Но певица лишь посмеялась с этой ситуации и указала на строптивый характер Мии.

«Все говорят, что у меня скверный характер. Однако если бы его не было, ничего бы не получилось. Я требовательная, а дочь моя ещё более требовательная», – рассказала Гагарина в шоу «Громкий вопрос».

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Александр Петров показал купленный недавно шикарный особняк
Актёр Александр Петров показал свой новый дом на Рублёвке
01 марта 2025, 11:55

Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)

Александр Петров наконец продал свою квартиру в Москве. Вырученные средства позволили ему приобрести шикарный особняк, в который артист уже заселился со своей молодой, но уже беременной женой.
Фотографиями нового жилища российский актёр, мечтающий об американском «Оскаре», поделился в своих социальных сетях. Вообще, стоит отметить, что последние годы выдались у Александра достаточно бурными и насыщенными, пишет издание Super. Он успел сняться в нескольких успешных проектах, жениться, готовится стать отцом, завершил затянувшуюся эпопею с продажей московской квартиры, в которой он жил с предыдущей возлюбленной Стасей Милославской, а теперь приобрёл для себя и молодой супруги роскошный дом в престижном пригороде столицы.

Александр Петров на фоне дома (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)

«В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Так же случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали — это наше!» — написал Петров в личном блоге.

Особняк находится между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Двухэтажное здание выдержано в строгом классическом стиле, и от этого кажется ещё более дорогим. Окрестности жилища Александра и его жены Виктории окружены сосновым лесом.

Александр Петров на фоне дома (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)


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«Пузырь на месте попы!»: Настасья Самбурская заявила о нестандартных параметрах своей фигуры
Актриса Настасья Самбурская заявила о нестандартных параметрах своей фигуры
01 марта 2025, 11:21

Настасья Самбурская (Фото: Телеграм @samburskayan)

Актриса и певица Настасья Самбурская, используя математические выкладки, доказала, что её фигура отличается от общепринятых и распространённых стандартов. По словам 38-летней артистки, у неё «попа не на том месте».
Будучи гостьей программы Comedy Club, сегодняшняя именинница рассказала о себе ещё много весёлого и любопытного. Например, Самбурская поведала публике и ведущим шоу о новом сериале, в котором недавно снималась.

«Я скакала на коне. Я играла Марину Мнишек в юмористическом сериале, который называется "Казачок-2". Звучит отвратительно, правда? Но мне нравится всё, за что мне платят деньги», — заявила Настасья.

Павел Воля напомнил ей, что она также снялась вместе с ведущим Comedy Club Гариком Харламовым в фильме «Теща». Об этом актриса вспомнила даже с подчёркнутым восторгом, не забыв ещё раз подчеркнуть свою меркантильность.

«Благодаря Гарику я заработала большое количество денег», — похвасталась Самбурская.

В ответ на это супруг Ляйсан Утяшевой заметил, что она далеко не первая женщина, которая уходит от Харламова с деньгами.

«Да, но мне не пришлось для этого с ним спать!» — моментально парировала звезда шансона, вызвав хохот в зале.

Настасья Самбурская в роли Марины Мнишек (Фото: Телеграм @samburskayan)

Когда Харламов, отсмеявшись, сказал партнёрше по съёмочной площадке, что скоро запускается в производство «Тёща-2», актриса бросилась ему на шею.

«Да ты ж мой кормилец!» — воскликнула столь «жадная» до денег артистка.

Потом Настасья поделилась секретами о своей фигуре, которая, оказывается имеет свои неповторимые особенности. Сначала певица заявила, что у неё короткие ноги, но тут же созналась, что пошутила. Выяснилось, что у неё просто широкие плечи, руки длиннее стандарта на три сантиметра и длинная спина.

«У всех девочек здесь уже попа, потому что они ростом ниже, а у меня здесь пузырь. В общем, попа у меня не в том месте. Мой рост – 1 метр 78 сантиметров. А стандартный, на кого шьют — 1 метр 70», — пожаловалась актриса.

Вероятно, именно поэтому недавно она запустила свой бренд одежды. В одном из нарядов собственного пошива она и пришла на передачу. Впрочем, Воля отреагировал со свойственным ему ехидством.

«А я думаю, куда у нас пропала штора из офиса?» — иронично заметил Павел.

Самбурская с наигранным возмущением ответила ему, что платье сшито из шёлкового бархата и, кажется, совсем не обиделась. В заключение артистка поделилась соображениями о том, какой мужчина её нужен в личной жизни. По словам Настасьи, он должен быть высоким, красивым и хорошо зарабатывать — не меньше, чем она сама.

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