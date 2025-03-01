«Для меня это большая ответственность»: Николай Цискаридзе объявил о возвращении на большую сцену

Николай Цискаридзе (Telegram @tsiskaridzenews)
В первый день весны Николай Цискаридзе сделал заявление, приведшее в восторг его поклонников. Артист балета возвращается на большую сцену.
Правда Цискаридзе уточнил, что возвращается не в качестве танцора, а в роли театрального артиста. Он сыграет одну из главных ролей в спектакле по творчеству французского драматурга Жана-Батиста Мольера.
Также артист подчеркнул, что и выбор театра не случаен. С МХТ его связывают отношения ещё с 20 века, поскольку актёры Алла Шполянская и Олег Табаков сыграли в жизни Цискаридзе «колоссальную роль».
Премьер Большого театра и ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой неравнодушен к театральной сцене, однако считает риском решение согласиться на новую для себя роль.
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«Первый день весны! Знаю, что вы давно ждали творческих новостей. Сегодня в Московском художественном театре мы начали репетировать спектакль по пьесе Булгакова «Кабала Святош». Мольер – Константин Юрьевич Хабенский, Людовик – ваш Н.М., режиссёр – Юрий Квятковский», – сообщил Цискаридзе.Николай Цискаридзе и Константин Хабенский (Telegram @tsiskaridzenews)
Также артист подчеркнул, что и выбор театра не случаен. С МХТ его связывают отношения ещё с 20 века, поскольку актёры Алла Шполянская и Олег Табаков сыграли в жизни Цискаридзе «колоссальную роль».
Премьер Большого театра и ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой неравнодушен к театральной сцене, однако считает риском решение согласиться на новую для себя роль.
«Я очень суеверен, никогда не люблю ничего говорить заранее, но, понимая реалии сегодняшнего дня, что всё тайное становится явным, хочу, чтобы вы узнали это от меня. И пока никого никуда не приглашаю. А только рискнул и сделал первый шаг…», – признался Цискаридзе.Читайте также:
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Анастасия Чинкова