Цискаридзе: балет «Щелкунчик» Большого театра смотреть невозможно

Николай Цискаридзе (Фото: kremlin.ru)
Народный артист, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе высказался о балете «Щелкунчик» в Большом театре. Его слова передал «360.ru».
««Щелкунчик» Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему «Щелкунчику», который там должен быть», — подчеркнул Николай Цискаридзе.
Звезда балета обратил внимание на то, что в Российской Федерации спектакль показывают в прямом эфире уже как 60 лет.
«Ничего нового никто не увидит. Увидят просто очень плохой состав», — добавил Николай Цискаридзе.
Народный артист подчеркнул, что в Большом театре нет людей, способных отрепетировать данный спектакль.
Ранее депутат Госдумы Сергей Соловьев заявил, что Большой театр продает лишь часть билетов по цене в 400 тысяч рублей, так как они предназначены для богатых предпринимателей, миллиардеров.
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