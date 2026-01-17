«Для меня это не игра»: Виктория Боня рассказала о конфликте с матерью из-за альпинизма

17 января 2026, 21:44

Виктория Боня рассказала о ссорах с матерью из-за альпинизма

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня откровенно рассказала, что её увлечение альпинизмом стало причиной регулярных конфликтов с матерью.





По словам блогера, родительница воспринимает восхождения в горы как опасный каприз и не относится к ним всерьёз, что сильно задевает саму Викторию.



В подкасте с Алиной Пековой Боня призналась, что каждый её отъезд в экспедицию сопровождается спорами и недопониманием в семье. Мать считает экстремальное хобби дочери «игрой», тогда как для Виктории это осознанный и серьёзный выбор, связанный с огромной ответственностью и риском.





«Для меня это не игра. Ты идёшь и понимаешь, что ты готов оставить своё там тело бренное, если надо. Ну, в плане того, что как бы это не игра, ты понимаешь, ты берёшь эту ответственность действительно. Как будто происходит некое обесценивание, мне немножко становится обидно», — поделилась Боня.