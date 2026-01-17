«Это же пугает всё!»: Прохор Шаляпин заявил, что ничего не понимает в налогах

17 января 2026, 20:20

Прохор Шаляпин оплачивает налоги благодаря бухгалтеру

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин вспомнил на подкасте «Заметки адвоката Кузьмина» эпизод с деньгами, который его всерьёз напугал. Однажды он получил письмо из Федеральной налоговой службы с указанием на «несходку» в платеже.





Как выяснилось, сумма была перечислена не в том размере, который требовался.





«Я ничего в этом не понимаю, отправляю, естественно, бухгалтеру. А это же нарушение закона и так далее, а это же пугает всё!» — признался исполнитель.