«Это же пугает всё!»: Прохор Шаляпин заявил, что ничего не понимает в налогах
Прохор Шаляпин оплачивает налоги благодаря бухгалтеру
Прохор Шаляпин вспомнил на подкасте «Заметки адвоката Кузьмина» эпизод с деньгами, который его всерьёз напугал. Однажды он получил письмо из Федеральной налоговой службы с указанием на «несходку» в платеже.
Как выяснилось, сумма была перечислена не в том размере, который требовался.
«Я ничего в этом не понимаю, отправляю, естественно, бухгалтеру. А это же нарушение закона и так далее, а это же пугает всё!» — признался исполнитель.При этом певец отметил, что в целом относится к государственным служащим с уважением и считает эту работу крайне тяжёлой. По его словам, к нему самому чиновники, как правило, относятся с симпатией.