Достижения.рф

«Плюс 13 кг за полгода»: Ирина Горбачёва раскрыла причины резкого набора веса

Актриса Ирина Горбачёва объяснила увеличение веса проблемами со здоровьем
Ирина Горбачёва (Фото: Instagram* @irina_gorbacheva)

Актриса Ирина Горбачёва в личном блоге объяснила увеличение веса состоянием здоровья и личными переживаниями.



Звезда фильма «Бременские музыканты» сообщила, что с начала 2025 года её вес вырос с 73 до 86 килограммов.

«Плюс 13 кг за полгода — гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и прочие радости ремонта длиной в два года», — указала актриса в публикации.
В доказательство она разместила свои свежие фотографии. Ирина отметила, что сейчас ей нравится её внешность и что она научилась оценивать себя самостоятельно, а не с оглядкой на чужое мнение.
Ирина Горбачёва (Фото: Instagram* @irina_gorbacheva)
Ранее жена рэпера Басты откровенно рассказала о своём жёстком пути к красоте.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0