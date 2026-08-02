Николай Бурляев назвал условие, при котором Алла Пугачёва может получить прощение россиян

02 августа 2026, 21:05

Бурляев заявил, что Пугачёва должна искренне раскаяться перед россиянами

Николай Бурляев (Фото: кадр из сериала «Адмиралъ»)

Народный артист России Николай Бурляев высказался о возможном возвращении Аллы Пугачёвой в Россию. В беседе с NEWS.ru режиссёр заявил, что певица сможет рассчитывать на прощение только в случае искреннего покаяния.





По словам Бурляева, сейчас возвращение артистов, покинувших страну после начала СВО, вызывает неоднозначную реакцию у многих россиян. Однако он отметил, что как верующий человек не исключает возможности изменения позиции человека и переосмысления своих поступков.





«Сейчас, конечно, нет речи о том, что мы их здесь примем — Пугачёву и остальных, тех, кто уехал из России в сложное время. Но я лично христианин. И я не исключаю, что кто-то из тех, кто сейчас там, на Западе, задумается: а что я делаю, почему я уехал», — заявил артист.

«У уехавших никто не отнимает права искренней исповеди. Разбойника Христос принял в Царствие Небесное. Потому что тот раскаялся искренне», — сказал Бурляев.