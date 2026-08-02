Николай Бурляев назвал условие, при котором Алла Пугачёва может получить прощение россиян
Бурляев заявил, что Пугачёва должна искренне раскаяться перед россиянами
Народный артист России Николай Бурляев высказался о возможном возвращении Аллы Пугачёвой в Россию. В беседе с NEWS.ru режиссёр заявил, что певица сможет рассчитывать на прощение только в случае искреннего покаяния.
По словам Бурляева, сейчас возвращение артистов, покинувших страну после начала СВО, вызывает неоднозначную реакцию у многих россиян. Однако он отметил, что как верующий человек не исключает возможности изменения позиции человека и переосмысления своих поступков.
«Сейчас, конечно, нет речи о том, что мы их здесь примем — Пугачёву и остальных, тех, кто уехал из России в сложное время. Но я лично христианин. И я не исключаю, что кто-то из тех, кто сейчас там, на Западе, задумается: а что я делаю, почему я уехал», — заявил артист.Бурляев подчеркнул, что, по его мнению, важна не сама публичная позиция человека, а искренность его раскаяния. Он привёл пример из христианской традиции, отметив, что даже человек, совершивший тяжёлые поступки, может быть прощён, если его сожаление является настоящим.
«У уехавших никто не отнимает права искренней исповеди. Разбойника Христос принял в Царствие Небесное. Потому что тот раскаялся искренне», — сказал Бурляев.При этом режиссёр отметил, что отличить настоящее раскаяние от попытки избежать критики, по его мнению, поможет только внутреннее чувство правды человека.