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Экстрасенс Олег Шепс рассказал, что изменилось после свадьбы с возлюбленной Полиной

Олег Шепс признался, что семейная жизнь практически не изменила их отношения
Олег Шепс и Полина Еременко (Фото: Instagram* / @polina_fris)

Олег Шепс рассказал, как складывается их семейная жизнь после свадьбы с Полиной. По словам экстрасенса, никаких глобальных перемен после регистрации брака не произошло. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Единственным заметным изменением стало то, что супруга взяла фамилию мужа. В остальном, как признаётся Олег, их отношения остались такими же, как и до свадьбы.

Молодожёны также рассказали, что пока не успели отправиться в медовый месяц. Пара планирует романтическое путешествие на острова, однако решила перенести его на более подходящее время.

Несмотря на плотный график, супруги признаются, что наслаждаются новым этапом своей жизни и не торопятся с большими переменами.

Софья Метелева

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