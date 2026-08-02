Экстрасенс Олег Шепс рассказал, что изменилось после свадьбы с возлюбленной Полиной

02 августа 2026, 19:23

Олег Шепс признался, что семейная жизнь практически не изменила их отношения

Олег Шепс и Полина Еременко (Фото: Instagram* / @polina_fris)

Олег Шепс рассказал, как складывается их семейная жизнь после свадьбы с Полиной. По словам экстрасенса, никаких глобальных перемен после регистрации брака не произошло. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».