Экстрасенс Олег Шепс рассказал, что изменилось после свадьбы с возлюбленной Полиной
Олег Шепс рассказал, как складывается их семейная жизнь после свадьбы с Полиной. По словам экстрасенса, никаких глобальных перемен после регистрации брака не произошло. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Единственным заметным изменением стало то, что супруга взяла фамилию мужа. В остальном, как признаётся Олег, их отношения остались такими же, как и до свадьбы.
Молодожёны также рассказали, что пока не успели отправиться в медовый месяц. Пара планирует романтическое путешествие на острова, однако решила перенести его на более подходящее время.
Несмотря на плотный график, супруги признаются, что наслаждаются новым этапом своей жизни и не торопятся с большими переменами.
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