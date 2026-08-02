«Смерти нет»: Николай Бурляев рассказал, почему не боится смерти
Народный артист РФ Бурляев заявил, что верит в бессмертие души и вечную жизнь
Режиссёр, писатель и народный артист России Николай Бурляев признался, что не испытывает страха перед смертью. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что его отношение к этому вопросу связано с верой в существование вечной жизни.
По словам актёра, ещё в 25 лет он пережил опыт, который изменил его восприятие смерти. Бурляев утверждает, что в тот момент испытал состояние выхода из физического тела и получил личное подтверждение своих убеждений.
«Я испытал чувство бессмертия в 25 лет, когда побывал в очень серьёзных пределах и оставил тело. Я видел зачатки того мира, куда мы должны попасть после смерти, и очнулся с улыбкой», — рассказал артист.Бурляев отметил, что после этого события перестал воспринимать смерть как конец существования. По его словам, именно поэтому он сохраняет спокойствие даже в опасных ситуациях.
«Мне абсолютно не страшно: ни стоять под бомбами НАТО в Югославии на Белградском мосту, ни когда рвутся БПЛА. На душе покой», — заявил режиссёр.Также Бурляев рассказал о своём фильме, посвящённом режиссёру Андрею Тарковскому. По словам артиста, главная идея картины заключается в том, что смерть не является окончанием пути человека.
«Смерти нет, просто душа плавно переходит в иную мерность, в жизнь вечную», — поделился Бурляев.Режиссёр добавил, что фильм о Тарковском находит отклик даже у молодой аудитории, далёкой от классического искусства. По его словам, после одного из показов девушка призналась ему, что после просмотра почувствовала себя так, будто «побывала в ином мире».