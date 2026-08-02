«Смерти нет»: Николай Бурляев рассказал, почему не боится смерти

02 августа 2026, 20:21

Народный артист РФ Бурляев заявил, что верит в бессмертие души и вечную жизнь

Николай Бурляев (Фото: кадр из программы «Последний день. Вадим Спиридонов»)

Режиссёр, писатель и народный артист России Николай Бурляев признался, что не испытывает страха перед смертью. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что его отношение к этому вопросу связано с верой в существование вечной жизни.





По словам актёра, ещё в 25 лет он пережил опыт, который изменил его восприятие смерти. Бурляев утверждает, что в тот момент испытал состояние выхода из физического тела и получил личное подтверждение своих убеждений.





«Я испытал чувство бессмертия в 25 лет, когда побывал в очень серьёзных пределах и оставил тело. Я видел зачатки того мира, куда мы должны попасть после смерти, и очнулся с улыбкой», — рассказал артист.

«Мне абсолютно не страшно: ни стоять под бомбами НАТО в Югославии на Белградском мосту, ни когда рвутся БПЛА. На душе покой», — заявил режиссёр.

«Смерти нет, просто душа плавно переходит в иную мерность, в жизнь вечную», — поделился Бурляев.