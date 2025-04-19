«Для меня это важно»: Анатолий Белый* ответил на предложение Хабенского вернуться в МХТ

Анатолий Белый* (фото: Instagram** @anatolibeliy)
Актёр Анатолий Белый* в июле 2022 года ушёл из МХТ имени Чехова и покинул Россию. Тогда художественный руководитель театра Константин Хабенский с пониманием отнёсся к решению коллеги.
«Он зашёл ко мне в гримерку и сказал: „Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты. Если что-то изменится, театр тебя всегда примет“. Для меня это, конечно, очень важно», – говорил ранее артист про Хабенского.Однако сейчас Белый* не строит планов по возвращению в Россию и уверен, что никогда не воспользуется предложением бывшего коллеги. Он сразу понимал, что покидает Родину навсегда.
Артист перебрался жить в Израиль, где довольно легко обосновался.
«Я в несколько более благоприятных условиях, всё-таки у меня здесь и родители, и сестры-братья с семьями. А сейчас уже и большой круг новых знакомых. 30 лет я жил в Москве, даже больше. И вот, собственно, всё… Теперь я там никогда жить не буду. Жалко, конечно, жалко», – отметил Белый* в беседе с латвийскими журналистами.Известно, что Хабенский просил актёров МХТ воздержаться от высказываний на тему политики. Те, кто не прислушался, покинули стены театра. Белый* не стал осуждать режиссёра за такое решение, отметив, что по-прежнему с большим уважением относится к Константину.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Анастасия Чинкова