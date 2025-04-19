«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Цыганова потребовала признать Урганта иноагентом

Иван Ургант (фото: Instagram** @urgantcom)
Вика Цыганова отреагировала новость о том, что Иван Ургант, по слухам покинувший Россию, отпраздновал день рождения в Израиле. Певица возмутилась, что шоумен до сих пор не признан иноагентом, и потребовала исправить это.
Напомним, что 16 апреля Ургант отметил 47-летие в Израиле, где выступил на одной сцене с Александром Гудковым, которого тоже недавно призвали проверить на иностранное финансирование. Таже бывший ведущий шоу «Вечерний Ургант» не упустил возможности поздравить с прошедшим днём рождения покинувшую Россию Аллу Пугачёву. Певице он посвятил отдельную песню. Такое поведение артиста сильно возмутило Цыганову.
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«Израильский комик отпраздновал свой день рождения с огоньком в городе Хайфа. Поздравить его пришёл иноагент Дмитрий Гудков. Ургант продемонстрировал гостям свой иврит и поздравил с прошедшим мадам Брошкину. <…> Еще месяц назад он уверял, что тихо живёт в России и никуда переезжать не собирается», – написала певица в своём Telegram-канале.Артистка заявила, что зарабатывающего за рубежом Урганта необходимо признать в России иноагентом. Она также назвала его «предателем Родины» и сравнила его с бывшим соведущим «Вечернего Урганта» Дмитрием Хрусталевым, который остался в России и помогает детям Донбасса.
«Есть предатели, а есть люди, преданные своей Родине», – отметила Цыганова.Читайте также:
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